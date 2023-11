إيلاف: تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد مارايا كاري بسبب أغنية "All I Want For Christmas Is You"مرة أخرى من قبل الرجلين اللذين يدعيان أنهما كتبا أغنية تحمل نفس الاسم.

يسعى آندي ستون وتروي باورز إلى ملاحقة ماريا للحصول على تعويضات بقيمة 20 مليون دولار على الأقل بسبب أغنيتها الكلاسيكيةلعيد الميلاد - والتي تصادف أنها اسم أغنيتهما الخاصة بعطلة عام 1989.

في وثائق المحكمة الجديدة التي حصلت عليها مجلة PEOPLE، ذكر محامو ستون أن أغنيته "All I Want for Christmas Is You" تم بثها إذاعيًا في عام 1993 وحققت نجاحًا كبيرًا على مخطط Billboard's Hot Country Singles & Tracks في العام التالي، في نفس الوقت تقريبًا مع صدور أغنية كاري.

يدعي الملف أن كاري نسخت "البنية التركيبية" لأغنية ستون عام 1989، على الرغم من أن الوثائق تعترف أيضًا بأن عبارة "كل ما أريده في عيد الميلاد هو أنت" لم تكن من إنتاج ستون.

يزعم محامو المدعين أن كاري ومعاونيها "تمكنوا بلا شك من الوصول" إلى أغنية "All I Want for Christmas Is You" لستون في وقت كتابة أغنيتها التي تحمل نفس الاسم "نظرًا لنجاحها التجاري والثقافي الواسع".

منذ إصدارها في ألبومها الشهير Merry Christmas، تلقت أغنية كاري "All I Want for Christmas Is You" تشغيلًا إذاعيًا سنويًا، وتصدرت قائمة Billboard Hot 100، وحصلت على شهادة الماس من RIAA لأكثر من 10 ملايين نسخة مباعة - مما يجعلها أغنية عيد الميلاد الوحيدة التي حققت هذا النجاح الفذ النادر.

بينما استمرت أغنية "All I Want for Christmas Is You" لستون في الرسم البياني بين أغاني الريف والمسارات الساخنة على Billboard's حتى عام 2000، لكن الأغنية تلقت دفعة من حيث الأهمية في عام 2020 عندما أصدرت كيلي كلاركسون نسخة غلاف، والتي تم تضمينها لاحقًا في ألبومها لعام 2021. ، عندما يأتي عيد الميلاد…