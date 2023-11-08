إيلاف: تخطط الممثلة الإسرائيلية جال جادوت لاستضافة عرض هذا الأسبوع سيُظهر ما يقرب من ساعة من المذبحة المتواصلة التي ترتكبها حماس في إسرائيل ... وسط انتقادات من قبل منظمة يهودية في الولايات المتحدة.

يقال إن الممثلة الإسرائيلية ستساعد المخرج غاي ناتيف في بث فيلم مدته 45 دقيقة تقريبًا، يسمى "Bearing Witness" - تم تجميعه في الأصل من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية ... والذي يصور لقطات وصور من هجوم حماس في 7 أكتوبر.



بيت القصيد من هذا هو عرض ما حدث بالفعل هناك في ذلك اليوم - وهذا وسط الكثير من المتشككين وغيرهم ممن زعموا أن إسرائيل تزرع أعلامًا زائفاً لتبرير انتقامها في غزة. على سبيل المثال، تم التدقيق في التقارير المتعلقة بقطع رؤوس الأطفال الإسرائيليين.

وبطبيعة الحال، يأتي ذلك بعد شهر من الهجوم الأولي... ومنذ ذلك الحين، يبدو أن إسرائيل فقدت بعض الدعم الشعبي مع استمرار حملتها في غزة.

من المفترض أن يتم العرض الأول لفيلم "Bearing Witness" في وقت ما هذا الأسبوع في مكان غير معلوم - ووفقًا للتقارير، فقد تمت دعوة ما يزيد عن 120 شخصًا. لوس أنجلوس هي الأولى، واستنادًا إلى كيفية استقبال الحضور للفيلم قد يتم إجراء المزيد من العروض في المستقبل.

فيما يتعلق برد الفعل على هذا... كان هناك الكثير من الرفض من المؤيدين لفلسطين - ولكن من المثير للاهتمام إنها أيضًا تتعرض لانتقادات من منظمة ناشطة تسمى الصوت اليهودي من أجل السلام ... والتي، FWIW، تصنف نفسها كمناهض للصهيونية.

يقول فرعها في لوس أنجلوس لموقع TMZ... إنهم يعتبرون هذا العرض "حدثًا دعائيًا"، ويواصلون القول إنه ببساطة لن يروي الصورة الكاملة لهذه الحرب - بما في ذلك ما يحدث الآن في فلسطين... مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في تبادل إطلاق النار.

وتقول JVFP-LA إن هذا النوع من المواد لا يؤدي إلا إلى "[إذكاء] نيران الحرب والإبادة الجماعية"... مضيفة أن إسرائيل تقوض مهمتها المتمثلة في محاولة إنقاذ الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس من خلال تكتيكاتها الوحشية. بمعنى آخر... إنهم ليسوا على نفس الخط مع جال وشركائها.

وتكرر هذا الشعور منظمة أخرى - هذه المنظمة مؤيدة صراحة لفلسطين - تسمى التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط، والتي تقول لنا... "لقد كان هناك بعض الإنكار والتعتيم المزعجين للغاية للجرائم الفظيعة التي ارتكبت في السابع من أكتوبر. ومن المفهوم أن تكون هناك رغبة في منع هذا الإنكار من أن يصبح أكثر انتشارا. ومع ذلك، يجب أن يوازن ذلك بحقيقة أننا نتعامل مع أشخاص يعانون من صدمات نفسية متزايدة - سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم - والذين تعرضوا لصدمات نفسية. تعرضوا لصور لا يمكنهم تجاهلها، سواء في الهجمات على إسرائيل أو الآن في الغارات الجوية على غزة.

ويضيفون: "هذا أمر مقلق بشكل خاص بالنسبة للأطفال والشباب. يركز ALLMEP جهوده على إصلاح العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتعزيز السلام. وهذا هو في نهاية المطاف كيف يمكننا منع حدوث مثل هذه المشاهد الصادمة مرة أخرى على الإطلاق."

يخبرنا مصدر من ALLMEP أيضًا أنهم يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم غال - وهي جندية سابقة في جيش الدفاع الإسرائيلي - لدفع أجندة - لاستخدام علاقاتها في هوليوود لنشر رسالتهم على أمل الفوز في "حرب بالوكالة". "في محكمة الرأي العام.

قيل لنا أن ALLMEP تعترف بارتكاب الفظائع من قبل حماس في 7 أكتوبر - لكنهم يرون إن الحل الحقيقي لإنهاء العنف يكمن في إظهار سفك الدماء في نطاقه الكامل ... سواء من إسرائيل أو غزة. ومع كل ما قيل، فإن موقف إسرائيل كان واضحاً طوال الوقت: فقد تم ذبح مواطنيها، ومن المستحيل عملياً إجبار حماس على الدفع بطريقة جراحية.

وقالت إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة، وأصدرت تحذيرات وافرة بشأن الغارات الجوية. سيخبرنا الوقت كيف سيصل الفيلم إلى من يشاهدونه.