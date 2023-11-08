إيلاف: استخدمت سيلينا غوميز مؤخرًا منصتها لمستحضرات التجميل "Rare Beauty" لإرسال رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الأزمة الإنسانية في غزة، وأعلنت أن العلامة التجارية ستقدم تبرعات للمحتاجين، لكن معجبيها لم يتقبلوا الأمر جيدًا.

في تدوينة نشرت عبر حساب إنستغرام الخاص بالعلامة التجارية بدأ البيان كالتالي: "فجعنا بالصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط".

وتابع: "لقد قُتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وتم تهجير ملايين المدنيين وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

أعلنت العلامة التجارية صراحةً أنها ستدعم سكان غزة. "عدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال. يجب حماية المدنيين الفلسطينيين، نقطة". ومع ذلك، لم تترك الشركة الجانب الإسرائيلي دون أن يُسمع: "إننا لا نزال نشعر بالحزن إزاء الهجوم الإرهابي المروع ضد المدنيين الأبرياء في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، والعديد منهم أيضًا أطفال. ولا يوجد وضع يكون فيه الهجوم على المدنيين مقبولاً".

وذكرت العلامة التجارية أن الأمر لا يتعلق فقط برفع مستوى الوعي، ولكن كان لا بد من القيام بشيء ما، ولهذا السبب كتبوا الرسالة "ستقدم شركة Rare Beauty تبرعات لجمعيات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر الدولية - نجمة داود الحمراء، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - الذين يقدمون الرعاية العاجلة على الأرض. وسنتبرع أيضًا لليونيسف للمساعدة في توفير الإغاثة الطبية العاجلة والموارد لأطفال غزة.

لقد سعوا أيضًا إلى معرفة المتابعين والعملاء سبب قيامهم بالتبرعات وسبب أهميتها. "إن الحمض النووي لشركتنا متجذر في الشمولية. شركتنا متنوعة وتوظف أفرادًا من خلفيات مختلفة بما في ذلك العرق والعقيدة والجنس. الهوية والدين - وقد تأثر الكثير منهم بشكل مباشر بأعمال العنف الأخيرة.

بعد كل ما أوضحته الشركة، كان هناك البعض ممن أرادوا ببساطة أن يكونوا على حق، بغض النظر عن الحجج المقدمة فكتب احدهم "هذا المنشور فوضوي للغاية. وكأنه يطالبك بالاعتناء بصحتك العقلية ولكن لا يُسمح لك أن تكون بصحة نفسية جيدة إلا إذا كنت فلسطينياً".

ووصفها آخر بأنها مؤيدة للإرهاب "توقفي عن دعم الإرهاب.. حماس هي داعش واستخدمت سكان غزة كدرع بشري. استخدمي منصتك لمحاربة حماس. لقد اخترت الجانب الخطأ من التاريخ".

حتى أن آخرين اعتبروا الأمر كما لو كان مجرد حيلة دعائية، بدلاً من التصفيق للتبرع في أزمة إنسانية. "لا بد أن الأرقام قد انخفضت بسبب وجه الشركة ورسالتها. أعتقد أن التسويق يتعامل مع هذا الآن ويرى تأثير هدى بيوتي. أنا آسف ولكن لا، هذه ليست طريقة لجلب الأموال. دعاية تسويقية. فلسطين حرة."