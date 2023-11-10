إيلاف: أعلنت علامة بي دي باولا عن إطلاق دليلها من الهدايا المميزة، لتعرّف عملاءها على مجموعة من المجوهرات الفريدة لتقديم هدايا فاخرة ومخصصة تحتفي بمعاني الصداقة والمشاعر الدافئة. ويضم الدليل تشكيلتي تشارمز وليترز المميزتين بالتصاميم التي تلائم جميع الأذواق والتفضيلات.



وتضم التشكيلتين أربع مجموعات متنوعة وهي ليترز ومينيتشرز وجيم ستونز، إلى جانب مجموعة ووردز. وتزين القطع المميزة عقوداً وأساور أنيقة لتمنح إطلالة جريئة تلفت الأنظار.

ويبرز من بين قطع مجموعة ليترز خيارات متنوعة من التعليقات على شكل أحرف مصنوعة من الفضة المطلية بالذهب عيار 18 قيراط، والتي تتألق بالزركونيا البيضاء لتزين العقود والأساور. وتتيح هذه القطع لعاشقات الموضة تنسيق إطلالات مخصصة تعكس ذوقهنّ الخاص، من خلال ترتيبها لتشكيل أسماء أو التألق بالأحرف الأولى لوحدها، لتمثل تذكاراً جميلاً يحتفي بمفهومي التفرد والأناقة.

وتضفي مجموعة مينيتشرز ألقاً خاصاً على اللحظات اليومية وتضم خيارات مبتكرة من التعليقات التي تلائم جميع الأذواق والتفضيلات، يما فيها تعليقة على شكل مفتاح ترمز للبدايات الجديدة وأخرى بإلهام من الطائرة لتجسد ألق الماضي والمستقبل، إلى جانب تعليقة على شكل نجمة لامعة وتعليقات تحاكي مفهوم الترابط ومشاعر الألفة.

ويمنح دليل الهدايا الجديد خيارات مبتكرة لتقديمها كهدايا مخصصة يمكن تنسيقها حسب الطلب، بما يعكس الأسلوب الشخصي والتفرد.

