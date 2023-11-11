إيلاف: نشرت الممثلة الأميركية "جيمي لي كيرتس" على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها صورة شخصية لها مع النجمة ليندسي لوهان، حيث قاموا بالإشارة الى جزء جديد من فيلمهما Freaky Friday بعد انتهاء إضراب SAG-AFTRA.

"لقد فات الأوان. لقد كبرت وبشكل جميل جدًا!" كتبت جيمي تعليقاً مع صورة تجمعها بالممثلة الشابة واضافت: "حسنًا، إنه يوم الجمعة، وقد انتهى الإضراب، لذا نأمل أن نتمكن من تبديل الأماكن مرة أخرى في المستقبل القريب! @lindsaylohan."

لقد قامت أيضًا بالإشارة الى شركة ديزني، في تلميح لوجود مشروع جديد قريب.

ولا يمكن لعشاق الفيلم الناجح لعام 2003 - حيث تقوم الطبيبة النفسية تيس (جيمي) ومغنية الروك المراهقة آنا (ليندسي) بتبديل الأماكن من خلال تبادل جسد الأم وابنتها - أن يكونوا أكثر حماسًا لاحتمال وجود جزء ثانٍ.

كتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "نعم من فضلك من فضلك !!!!!!! نحن بحاجة إلى المزيد من Freaky Friday"، بينما قال آخر: "لقد قدمت لنا للتو منشورًا مميزًا هناك".

وتوسل معجب ثالث قائلاً: "من فضلك يا إلهي، اجعل هذا يحدث".