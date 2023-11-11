إيلاف: قدمت "ALJ sisters" الفرقة الاستعراضية الغنائية الكويتية، مجموعةً متميزة ومدهشة من العروض التي تجسد القيم التربوية والاجتماعية بقوالب فنية للصغار وتحثهم على التعلم والاستفادة من تجارب الحياة، حيث أبهجتْ أغاني الفرقة جمهور الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأخذتهم إلى عوالم بصرية وسمعية ثرية مليئة بالمعاني.

تفاعلٌ جماهيريّ كبير

اعتلت نجمات الفرقة خشبة مسرح المعرض على أنغامٍ موسيقيةٍ ذات إيقاعات متسارعة، وفي اللحظة التي ظهرن فيها للجمهور بعد أن انقشع الضباب وأضيئت أضواء المسرح، غمرت الأطفال سعادةٌ كبيرة، وعلت أصوات فرحتهم وحماسهم، ورحبوا بالفرقة.

عروض ممتلئة بالقيم النبيلة

أول العروض التي قدمتها الفرقة كانت أغنيتهم الشهيرة "رن المنبه رن" التي حققت 177 مليون مشاهدة على اليوتيوب، حيث ظهرت فيها نجمات الفرقة الثلاث برفقة 9 ممثلين آخرين من الأطفال، يرتدون أزياء مبهجة الألوان، لينقولوا أجواء فصل مدرسيّ بمكاتبه وكراسيّه وسبوراته، ويقدموا عروضهم الأدائية على أنغام أغنيتهم "رن المنبه رن"، تصاحبهم تصفيقات الأطفال المتناغمة مع الإيقاع.

كذلك قدمت الفرقة العديد من الأغاني التي وجهن من خلالها رسائل هادفة وقيّمة للأطفال، من هذه الأغاني "عندي طموح" التي تؤكد على ضرورة أن يتمسك الإنسان بطموحه ويسعى لتحقيقه، فبطلات العمل لديهنّ طموحات كبيرة، واحدة تريد أن تصبح طبيبة، والثانية مهندسة، والثالثة ممرضة، وكي يحققن أحلامهن عليهن بالتعلم والدراسة واستثمار الوقت، وعدم إهمال دروسهن، أما أغنية "باقي للأبد" و"أزرق أزيرق"، فعبرن فيها عن محبتهن الكبيرة لوطنهن الكويت، ووجهن من خلالها رسائل للأطفال عن أهمية حب الوطن وتعزيز الانتماء، والعمل من أجل رفع علم الوطن عالياً.

وحصرياً لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب قدمت الفرقة أغنية جديدة بعنوان "رسالة حب" لم تصدرها بعد على قناتهم على اليوتيوب، عبرن فيها عن عميق محبتهن لجمهور الشارقة الدولي للكتاب من الأطفال وجميع الفئات العمرية.

مشاركتنا في الشارقة لها طعمٌ خاص

وعن مشاركتهن بالمعرض، قال خالد مشاري المدير العام لفرقة ALJ sisters: "قدمنا عروضنا من قبل في مختلف دول الخليج، لكن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب لها طعم مميز واستثنائي، ونحن كفرقة يبهجنا للغاية أن نقدم أغانينا في الشارقة، وأمام كلّ هذا الجمهور الغفير"، وعن أغاني الفرقة وما خلف الكواليس، قال مشاري: "كلّ ما نقدمه من أغاني وفيديو كليب ننفذه بأنفسنا في الفرقة، من أول كتابة الكلمات، والألحان، والتوزيع الموسيقى، والأزياء التي ترتديها الفتيات، وحتى التصوير والرفع على اليوتيوب. باختصارٍ نحن نعملُ على منتجنا من الألف إلى الياء، وكلنا واحدٌ، وهذا سرّ نجاحنا".

