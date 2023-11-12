إيلاف: تنافس شركة فيلم كلينك بقوة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بأربعة أفلام، حيث كشفت قائمة المهرجان عن مشاركة فيلمي هجّان وبنات ألفة في مسابقة روائع عربية، وكواليس في مسابقة البحر الأحمر و ANIMALIA ضمن اختيارات عالمية. وذلك بالدورة الثالثة من المهرجان المقرر عقدها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبل.

كان فيلم هجّان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في سبتمبر الماضي ويعتبر أحدث إنتاجات كل من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك.من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، وشاركت في الإنتاج رولا ناصر، خدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel. هجّان من توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي و Film Constellation في جميع أنحاء العالم.

وتدور أحداث فيلم هجّان حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بجمله حفيرة. بعدما يوظفه المالك القاسي جاسر، على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، في دراما بلوغ سن رشد خالدة. الفيلم من كتابة عمر شامة و مفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.

أما فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، فهو ترشيح تونس الرسمي لجوائز الأوسكار وقد لقى عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي ضمن المسابقة الرسمية استقبالا حافلا.



بنات ألفة مستوحى من قصة حقيقية لسيدة تونسية اسمها ألفة لديها ٤ بنات، تعاني من الفقر وتشهد وقوع بناتها في مستنقع الإرهاب والتطرف فتحاول مساعدتهن بعدما انتهى بهن المطاف في السجن بسبب هروبهن إلى ليبيا وانضمامهن إلى تنظيم داعش الإرهابي. شارك في بطولته الفنانة هند صبري والتي قدمت دور ألفة، بمشاركة نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة، كما شاركت كوثر بن هنية في كتابة السيناريو وتولت عملية المونتاج بنفسها والفيلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي .

وفي المسابقة الرسمية الفيلم التونسي المغربي كواليس الفائز بجائزة السينما والفنون خلال الدورة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. بطولة عبد الله باديس وصالح بكري وعفاف بن محمود التي تولت كتابة الفيلم وشاركت في إخراجه مع المخرج خليل بن كيران. الفيلم إنتاج مشترك لفيلم كلينك ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي.

يدور كواليس حول هادي، عضو فرقة الرقص، الذي تصاب رفيقته في الحياة وعلى المسرح عايدة. تتوالي الأحداث خلال ليلة طويلة، أثناء عبورهم لغابة متوجهين نحو أقرب قرية بحثا عن طبيب. يجد الفريق نفسه، في ليلة اكتمل بدرها، أمام متاهة غير متوقّعة، وأمام تحدّي إنقاذ العرض الأخير الحاسم.

وأخيرًا في اختيارات عالمية فيلم ANIMALIA ، من تأليف وإخراج صوفيا العلوي. كان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للسينما العالمية. الفيلم من بطولة أميمة بريد، ومهدي دهبي، وفؤاد أوغاو، ويتتبع قصة شابة حامل في المغرب تنقلب حياتها رأسًا على عقب بسبب غزو خارجي. وتتولى توزيعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع.



فيلم كلينك

تأسست فيلم كلينك عام ٢٠٠٥ من قبل المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي بهدف دعم المواهب الإبداعية الصاعدة ودمجها بالخبرة الأفضل في صناعة السينما. اليوم فيلم كلينك لديها سجل حافل بأكثر من ٤٠ فيلمًا متنوعًا من الأفلام التجارية الناجحة والأفلام المستقلة التي شاركت في المهرجانات السينمائية الكبرى، حققت العديد من الجوائز ولاقت إعجاب النقاد، لطالما سعت فيلم كلينك لإعطاء صانعي الأفلام الفرص محليًا وعالميًا.