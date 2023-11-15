إيلاف: تحيي كوكبة من نجوم الإمارات والخليج العربي حفلين ضخمين في أبوظبي، وذلك يومَي الجمعة 1 ديسمبر والسبت 2 ديسمبر.

يحيي فعاليات يوم الجمعة 1 ديسمبر كل من حسين الجسمي وبلقيس وأحلام على مسرح "الإتحاد أرينا". أما يوم السبت 2 ديسمبر، فسيكون الجمهور على موعد مع عيضة المنهالي وأصيل هميم وحمد العامري وديانا حداد في "العين سكوير".

