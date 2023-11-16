إيلاف: بدأ العدّ العكسي لحفل انتخاب "ملكة جمال الكون 72nd Miss Universe" الذي سيُقام هذا السبت 18 تشرين الثاني نوفمبر في سان سلفادور-السلفادور.

الحفل الجمالي العالمي المُنتظر تُمثّل فيه لبنان مايا أبو الحسن الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان التي غادرت أوائل الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في المسابقة العالميّة.

وقد حلّت مايا ضمن "Top Ten Silver Finalists" في مسابقة "Voice For Change" إحدى المبادرات المُنبثقة من "ملكة جمال الكون" من تنظيم "Mouawad" اللبناني العالمي للمجوهرات و"CITalks". وقد اختارت مايا قضيّة التحدّيات التي يُواجهها القطاع التربوي في لبنان كقضيّتها في المسابقة، على أن تُعلن أسماء الفائزات الثلاث ضمن وقائع حفل الإنتخاب.

مايا شاركت أيضاً في التصفيات الأوليّة "Preliminary Competition" أمس، وتألّقت بلباسَي البحر والسهرة (فستان السهرة تصميم اللبناني نديم سديحة).

إذاً، يومان يفصلاننا عن مشاركة مايا أبو الحسن في حفل انتخاب "ملكة جمال الكون 72nd Miss Universe" الذي تعرضه الـ"LB2" مباشرة على الهواء ليل السبت 18- فجر الأحد 19 تشرين الثاني الساعة الثالثة صباحاُ بتوقيت بيروت، والإعادة للحفل الأحد الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت بيروت.

