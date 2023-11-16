إيلاف: أعلنت منصة Fever العالمية المتخصصة في مجال الفعاليات الترفيهية الحية، عن تعاونها مع Warner Bros. Discovery العالمية للترفيه لإطلاق سلسلة من الحفلات الموسيقية بعد النجاح الباهر الذي حققته حفلات "Candlelight: الذكرى المئوية لتأسيس ™.Warner Bros" التي اُقيمت في دبي مطلع العام الجاري.

وتُقام الحفلات العالمية في فندق ™.Warner Bros أبوظبي التابع لمجموعة كوريو باي هيلتون في جزيرة ياس يوم السبت 18 نوفمبر. ويقدم الحفل عرضين استثنائيين في تمام الساعة 7 مساءً و9 ليلاً، بعد أن أقامت حفلات Candlelight الموسيقية عروضها في أكثر من 100 مدينة على مستوى العالم احتفاءً بالذكرى المميزة.

وتقدم سلسلة الحفلات في إطار الحملة العالمية مجموعة مختارة من المقطوعات الموسيقية لعددٍ من الأفلام الحائزة على جوائز والبرامج التلفزيونية الاستثنائية من محفظة أعمال ™.Warner Bros الواسعة. وتتوزع التجربة الموسيقية المميزة وسط ضوء الشموع في مجموعة من أروع الوجهات التاريخية والفريدة، بما فيها الكاتدرائيات والمسارح والمتاحف الشهيرة.

وتصحب سلسلة الحفلات الجمهور في رحلة موسيقية زاخرة تقدم لهم أشهر المقطوعات الموسيقية من أفلامهم وبرامجهم المفضلة مثل ذا ويزارد أوف أوز وكازابلانكا وفريندز وباتمان وهاري بوتر وغيرها الكثير، احتفاءً بالعلامة السينمائية العالمية.