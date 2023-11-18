إيلاف: وهكذا انتهى الأمر ببساطة... حيث قامت كاسي وزوجها السابق ديدي بتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها قبل يوم واحد فقط، زاعمة أنه اغتصبها وشارك في الاتجار بالبشر... ويقولان إنهما يفعلان ذلك "حبيا."

وأصدر الطرفان بيانات في وقت متأخر من ليلة الجمعة قالا فيها إن الحرب القانونية انتهت. قالت كاسي: "لقد قررت حل هذه المسألة وديًا بشرط أن يكون لدي مستوى معين من السيطرة. وأود أن أشكر عائلتي والمعجبين والمحامين على دعمهم الثابت".

قال ديدي بالمثل: "لقد قررنا حل هذه المسألة وديًا. أتمنى لكاسي وعائلتها كل التوفيق. حبي".

يأتي هذا الإعلان المفاجيء بينما كان الغبار لا يزال ينقشع عن الادعاءات المذهلة التي وجهتها كاسي ضد ديدي.

الدعوى المدنية التي رفعتها يوم الخميس في المحكمة الفيدرالية اتهمت قطب شركة Bad Boy Records باغتصابها في عام 2018، وإجبارها على ممارسة الجنس مع البغايا الذكور عدة مرات على مدار علاقتهم – الأطراف التي أشارت إليها باسم F.O.s أو النزوات. التي أقيمت في أجنحة فندقية في ميامي ونيويورك ولوس أنجلوس وبيفرلي هيلز وأتلانتا.

على الرغم من أن العديد من الادعاءات، إذا كانت صحيحة، كانت إجرامية ... فبحسب موقع TMZ الذي راجع وكالات إنفاذ القانون في جميع المدن المذكورة أعلاه، ومع مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن لم تكن هناك تحقيقات مفتوحة ضد ديدي.

نفى محاميه جميع الادعاءات على الفور، واتهم كاسي برفع الدعوى كملاذ أخير للاستيلاء على المال - مدعية أنها هددت لعدة أشهر بكتابة كتاب يوضح كل شيء إذا لم يمنحها ديدي 30 مليون دولار.

ولم يتم الكشف عن شروط التسوية، ولم يشير بيان أي من الطرفين إلى أي أموال يتم تبادلها.