إيلاف: بعد نجاح فيلم باربي وفي أعقاب جولة مارايا كاري "Merry Christmas One and All" تم إطلاق دمية مارايا كاري باربي الرسمية.

تتميز الدمية المرخصة رسميًا بصورة المغنية في ثوب أحمر لامع مع إكسسوارات فضية مبهرة وكعب عالٍ أحمر. مستوحاة من الزي المشابه الذي ارتدته كاري على المسرح، تأتي الدمية بشكل مناسب مع ميكروفون محمول باليد.

كانت كاري مفتونة بباربي منذ فترة طويلة، وكشفت في مذكراتها الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، معنى مارايا كاري، أنها سجلت ذات مرة ألبومًا سريًا لموسيقى البوب ​​بانك مستوحاة من ماليبو باربي (حتى أن المغنية سجلت أغنية لباربي بنفس الاسم).

في هذه الأثناء، انتشرت شائعات عن دمية مارايا كاري باربي منذ العام الماضي، عندما بدأ حساب Mattel Barbie الرسمي بمتابعة كاري والرد بشكل واضح على إحدى تغريداتها في العطلة.

وفي بيان صحفي، تقول شركة ماتيل: "تجسد دمية مارايا كاري باربي ذوق المغنية المذهل وأسلوبها المبهر في مظهر احتفالي."

في هذه الأثناء، تصف كاري هذا بأنه “حلم يحدث مرة واحدة في العمر”، مضيفة: “إذا كان بإمكاني العودة الى طفولتي وأخبر نفسي أنه في يوم من الأيام، سأصنع دمية باربي تشبهني، أعتقد بأنني ما كنت لأصدق ذلك".

وتختم: "أتمنى أن يستمتع جميع هواة الجمع والمعجبين في كل مكان بموسم الأعياد، وآمل أن تكون مارايا باربي إضافة رائعة لهم"!



تأتي دمية ماريا كاري باربي في أعقاب حملات متعددة للعطلات للمغنية، التي هي حاليًا وجه حملة فيكتوريا سيكريت الجديدة وتلعب دور البطولة في إعلان لـ The Children’s Place، يشارك فيه توأمها "موروكان ومونرو".

كما تجري حاليًا جولتها لعيد الميلاد، حيث ستتنقل عبر الولايات المتحدة وكندا.