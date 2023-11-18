إيلاف: ارتقى براد بيت ومصممة المجوهرات إينيس دي رامون بعلاقتهما إلى المستوى التالي.

دخل بيت بعلاقة جدية مع إينيس، التي تصغره بـ 27 عاماً. كان الاثنان يتواعدان لمدة عام وأمضيا بعض الوقت معًا هذا الصيف بينما كان بيت يصور فيلمًا للفورمولا 1 في أوروبا.

وقال مصدر لمجلة بيبول: "هذه هي العلاقة المناسبة الأولى لبراد منذ الطلاق". "لقد قدم [رامون] كصديقته" و "هو رائع مع إينيس".

وأضاف المصدر "من الرائع رؤيته في مكان جيد. إينيس تجعله سعيدا للغاية".

ولم يعلق بيت على هذه الأنباء حتى الان.

من هي إينيس دي رامون؟

بحسب موقع LinkedIn الخاص بها، تعمل إينيس دي رامون في صناعة المجوهرات. يسرد ملفها الشخصي وظيفتها الحالية كنائبة رئيس مجوهرات Anita Ko، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2021.

وتشمل قوائم الوظائف السابقة قسم البيع بالتجزئة في De Grisogono، وهو صائغ سويدي فاخر، وقسم المجوهرات في Christie's.

وتشير صفحة دي رامون أيضًا إلى أنها تخرجت من جامعة جنيف عام 2013 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

قبل علاقتها ببراد بيت، كانت إينيس متزوجة من الممثل بول ويسلي.

أثارت إينس ونجمVampire Diaries لأول مرة شائعات رومانسية في عام 2018 بعد أن تم تصويرهما بعد موعد عشاء في يونيو. أصبح ويسلي رسميًا على انستغرام مع اينيس في يوليو من ذلك العام.

كان ويسلي وإينيس خاصين بشأن علاقتهما. وبينما لم يؤكد الاثنان شائعات الزواج، أشارت نينا دوبريف، النجمة المشاركة في فيلم "Vampire Diaries" لـ ويسلي، إلى إينيس على أنها زوجة الممثل خلال مقابلة بودكاست. في صيف 2019.

وقالت في البرنامج الإذاعي "Directically Challenged": "نحن نتسكع كثيرًا. نحن أصدقاء جيدون حقًا. أنا أحب زوجته". "إنه أمر مضحك للغاية كيف يغير الزمن كل شيء لأنني لم أعتقد أبدًا أنه سيكون أحد أفضل أصدقائي."

واحتفلت إينيس بالذكرى السنوية للزوجين في 23 يوليو 2020، بمنشور على موقع إنستغرام، بحسب ما ذكرت مجلة بيبول.

من غير الواضح سبب انفصال الزوجين، لكن الأخبار تصدرت عناوين الأخبار في سبتمبر 2022 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الزواج.

وقال ممثل عن الزوجين لمجلة بيبول: "قرار الانفصال متبادل وحدث قبل خمسة أشهر. إنهما يطلبان الخصوصية في هذا الوقت".

متى بدأت بمواعدة براد بيت؟

تم تأكيد علاقة براد بيت بإينيس دي رامون في نوفمبر 2022، بعد أشهر فقط من انفصالها عن بول ويسلي.

تم تصويرهما لأول مرة أثناء حضورهما حفل بونو مع سيندي كروفورد وراندي جربر.

وقال مصدر مقرب من بيت لمجلة بيبول في ذلك الوقت: "إنها ليست علاقة حصرية".