بعد عرضه الناجح في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كشفت نتفليكس عن موعد عرض فيلم التشويق السعودي الجديد "ناقة"، الذي يحملنا في مغامرة شيّقة بين التقاليد والحداثة، الشجاعة والوهن، ومن المقرر عرضه على نتفليكس اعتبارًا من 7 ديسمبر. الفيلم من إنتاج مشترك لشركات إنتاج معروفة هي استوديوهات تلفاز 11 و"موفيتاز" واستوديوهات "مناسب".

من تأليف وإخراج الموهبة السعودية الشابة، مشعل الجاسر، يتناول "ناقة" قصة الشابة سارة، التي تلعب دورها النجمة الصاعدة أضواء بدر، التي تتسلل من منزل والديها للخروج في موعد مع سعد (يزيد المجيول)، إلا أنها تجد نفسها في وضع شائك بعد تحوّل خطير في الأحداث. ومع تطور أحداث الفيلم، تواجه سارة الكثير من العقبات، وتتقطع بها السبل فوق الكثبان الرملية في مدينة الرياض لتجد نفسها وجهًا لوجه في مواجهة ناقة هائجة.

يعرض فيلم "ناقة" على نتفليكس اعتبارًا من 7 ديسمبر المقبل.