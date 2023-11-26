إيلاف: من خلال فيديو تشويقي نشرته منصات شركة "مومينت" لتنظيم الحفلات، على مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن مفاجأة كبيرة ضخمة ستجمع أكبر فناني الوطن العربي في حدث استثنائي ومميز، دون ذكر أي تفاصيل أخرى سوى أن النجوم الثلاثة سيجتمعون في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضمن الفيديو كلمات تشويقية بصوت الفنانين جورج وسوف، نجوى كرم وشيرين وظهورهم فيه تضمن عبارات ملفته، منها: "في الإمارات في بدبي بالتحديد" و "خلينا نلتقي كلنا سوا في دبي" وأخرى "مشتاق لدبي ولشعب دبي" ومن تنظيم "مومينت افانتس"، واختتمت بكلمة " SOON".



