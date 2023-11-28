إيلاف: يمكن لمايلي سايروس أن تأخذ نفسها للرقص، ويمكنها الاحتفال بعيد ميلادها كيفما تريد.

في الواقع، فعلت المغنية ذلك أمام حشد صغير من المدعوين في فندق شاتو مارمونت الشهير بلوس أنجلوس، حيث قامت بأداء أغنيتها الناجحة "Flowers" لأول مرة على المسرح في 22 نوفمبر.

ارتدت سايروس فستانًا أسود قصيرًا بدون حمالات مع قفازات متطابقة. وأكملت إطلالتها الكلاسيكية بشعرها المنسدل إلى الخلف بكعكة منخفضة.

"هدية عيد ميلادي لنفسي هذا العام كانت خاصة" ، علقت على مقاطع فيديو لأدائها الصوتي على الإنستغرام في اليوم التالي. "لقد قمت بالأداء لنفسي وغنيت أغنياتي المفضلة بما في ذلك أغنياتي الخاصة. أول أداء "مباشر" لأغنية Flowers كان أمام جمهور مليء بأصدقائي وعائلتي. مع إعادة هذه الأغنية إلى البذرة ... ظهرت بشكل مثير. ممتنة للنمو الذي اختبرناه معاً."

بالإضافة إلى أغنية "Flowers"، قامت مايلي أيضًا بأداء أغنية "Faithously" لفرقة Journey مصحوبة بالبيانو، بالإضافة إلى أغنية حب جديدة تبدو وكأنها تتحدث عن علاقتها الرومانسية مع صديقها ماكس موراندو Maxx Morando. "لا أعرف ما إذا كان سيتوقف يومًا ما / لا أمانع إذا لم يحدث ذلك"، غنّت في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا ماكس جالسًا في الصف الأمامي من الجمهور. "لا تتركني عالياً / لا تخذلني / لأنني أريدك أكثر."

يأتي هذا الحفل الخاص بعد ستة أشهر من إعلان نجمة البوب ​​أنها ليس لديها خطط فورية للقيام بجولة فنية. وكتبت على إنستغرام في 23 مايو: "هذا لا علاقة له بقلة التقدير للجماهير، وكل ما يتعلق به هو أنني ببساطة لا أريد الاستعداد في غرفة تبديل الملابس وهو واقع الحياة على الطريق."

وتابعت مايلي في منشورها: "أنا لا أريد النوم في حافلة متحركة. هذا ليس الأفضل بالنسبة لي الآن".

في الأشهر الأخيرة، كانت سايروس انتقائية للغاية في ظهورها العلني. آخر ظهور لها على السجادة الحمراء كان في أبريل، عندما قدمت لمصمم الأزياء الخاص بها برادلي كينيث جائزة Fashion Los Angeles.

أوضحت مايلي عن الحياة في دائرة الضوء في مقطع فيديو على TikTok في وقت سابق من هذا العام: "إذا كنت تؤدي مستوى معينًا من الشدة والتميز، فيجب أن يكون هناك قدر متساوٍ من التعافي والراحة". "هناك مستوى من الأنا يجب أن يلعب دورًا أشعر أنه يتم الإفراط في استخدامه عندما أكون في جولة وبمجرد تشغيله، يصعب إيقافه."

وأضافت في ذلك الوقت: "أن تكون العلاقة بينك وبين البشر الآخرين خاضعة ومراقبًة كل يوم ليس أمرًا صحيًا بالنسبة لي، لأنه يمحو إنسانيتي وارتباطي. وبدون إنسانيتي وارتباطي، لا أستطيع أن أكون كذلك". أنا كاتبة أغاني، وهذه هي أولويتي."