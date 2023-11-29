إيلاف: اعتذرت عارضة الأزياء الفلسطينية، جيجي حديد، عن نشر معلومات كاذبة عن إسرائيل ومعاملتها للأطفال. وكانت قد زعمت سابقًا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بالأطفال كأسرى حرب، مستعينة بالفلسطيني أحمد مناصرة، الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية عندما كان عمره 13 عامًا وحكم عليه بالسجن 12 عامًا بتهمة طعن إسرائيليين. ومع ذلك، تم انتقاد بيانها لنشره معلومات مضللة ومعادية السامية.

وفي منشور حديث لها على إنستغرام، شرحت حديد نواياها واعتذرت عن استخدام المثال الخاطئ. وأوضحت أنها كانت تحاول تسليط الضوء على أن الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم جيش الدفاع الإسرائيلي لا يحصلون في كثير من الأحيان على نفس الحقوق التي يحصل عليها الطفل الإسرائيلي المتهم بارتكاب نفس الجريمة. وقالت إن الأطفال، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، يستحقون حقوق الإنسان المتساوية.

"كان تركيزي على قضايا حقوق الإنسان. ولهذا السبب أريد أيضًا أن أكرر أن مهاجمة أي إنسان، بما في ذلك بالطبع الشعب اليهودي، أمر غير مقبول على الإطلاق. كما أن أخذ الأبرياء كرهائن ليس أمرًا مقبولًا على الإطلاق. وإيذاء شخص ما لأنه يهودي ليس مقبولاً إطلاقاً إنه خطأ". كتبت حديد.

وقد رحب البعض بتصريح حديد، بما في ذلك عارضة الأزياء الإسرائيلية بار رفائيلي، التي انتقدت منشورها السابق. ومع ذلك، استمر آخرون في انتقادها بسبب آرائها بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. يُنظر إلى صفقة تبادل الرهائن الأخيرة بين إسرائيل وحماس على أنها خطوة إيجابية نحو إنهاء الصراع، لكن العديد من القضايا لا تزال دون حل.