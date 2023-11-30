إيلاف: عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ندوة تكريمية للفنان السعودي عبد الإله السناني أحد مكرمين الدورة الثامنة، في بداية الندوة نقل المخرج مازن الغرباوي تحيات اللجنة العليا قائلا: قد تم طرح العديد من الأسماء البارزة في اجتماعات اللجنة ومن تلك الأسماء التي تم الإجماع عليها هو الفنان عبد الإله السناني نظرا لما يتمتع به من سيرة ومسيرة رائعة حيث قدم نموذجا للإنسان القادر على النجاح في كافة المستويات موضحا أن مسيرته بها إلهام يجب الإطلاع عليها لتكون بمثابة نموذج يتم الاقتداء به.

ومن جانبه أعرب عبدالإله السناني عن سعادته بهذا التكريم قائلا: في البداية احب توجيه الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي ووزارة الثقافة المصرية والمخرج مازن الغرباوي موضحا دور المهرجان البارز في استعراض تجارب الشباب المميزة، مؤكدا أن هذه المهرجانات تساهم في زيادة الوعي، وعلى الرغم من أن المسرح ليس في وهج السينما والكثيرين يعتبرونه مرحلة انتقالية، لذلك اتمنى تغيير هذا المفهوم.

كما تحدث السناني عن دخوله المسرح عندما كان طالبا بكلية العلوم، وقابل الفنان والمخرج التونسي جميل الجودي الذي أعطاه هو وزملائه نموذجا مختلفا للمسرح موضحا أن المناخ المسرحي في نهاية الثمانينات كان مختلفا عن الآن وكانت هذه نقطة انطلاقه.

وعن أول عمل تلفزيوني قدمه قال: كان ذلك عند بداية غزو الكويت وكان مسلسل تلفزيوني حلقات منفصلة متصلة ونجحت التجربة لينطلق ويقدم عمله الذي لاقي نجاحا كبيرا وهو " طاش ما طاش "

ثم تحدث عن الحراك المسرحي بالمسرح السعودي والذي حقق قفزات رائعة ومميزة ساهمت بها هيئة المسرح والفنون الأدائية، مشيرا إلى دور مهرجان الرياض للمسرح الذي يعد أطول مهرجان مسرحي في المنطقة يقام لمدة ٦ أشهر، ويهدف إلى تعزيز الحراك المسرحي ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي بجانب إيجاد تظاهرة مسرحية تعزز من حضور المسرحيين السعوديين واكتشاف المواهب وصقلها، ويستهدف الفرق المسرحية والطاقات الشابة، حيث قدم خلال المرحلة الأولى 100 ليلة عرض مسرحي وفي المرحلة الثانية من المهرجان تم اختيار 10 عروض مسرحية.