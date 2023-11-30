إيلاف من الرياض: تستعد العاصمة السعودية لانطلاقة احتفال نور الرياض 2023 الذي يُعدّ أحد أكبر الاحتفالات للفنون الضوئية في العالم، بدءًا من 30 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري ويستمر حتى 16 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، فيما سيستمر المعرض المصاحب له حتى 2 مارس(آذار) 2024.

ويأتي هذا الحدث لإثراء المشهد الفني والثقافي للمملكة العربية السعودية بـأكثر من 120 عمل فني، وبمشاركة ما يزيد عن 100 فنان من 35 دولة حول العالم، بينهم أكثر من 35 مبدع سعودي.



وأُقيمَ مساء أمس الأربعاء عرضًا خاصًا في مركز الملك عبدالله المالي تمهيدًا لانطلاق احتفال نور الرياض، تضمّن عروضًا موسيقية، وأخرى للطائرات المسيّرة "الدرون"، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام الدولي والإقليمي والمحلي، والقيمين الفنيين، والفنانين، والشركاء.







خمسة مراكز

تُقام النسخة الثالثة من احتفال نور الرياض 2023 تحت شعار "قمرا، على رمال الصحراء" وبإشراف نخبة من القيّمين الفنّيين المحليين والدوليين جيروم سانس، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف وبيدرو ألونسو.

وستضيء الاحتفالات خمسة مراكز في العاصمة، وهي: مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ومتنزه سلام، ووادي حنيفة، ووادي نمار، وحي جاكس بالدرعية.

وسيحمل المعرض المصاحب عنوان "الإبداع ينورونا، والمستقبل يجمعنا" في حي جاكس، خلال الفترة ما بين30 نوفمبر و2 مارس2024. وسيُقدِّم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبِّر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين.

وسيتم شرح تفسيره لطبيعة الإنسان وهويته بإشراف القيّمين الفنيّين نيفيل ويكفيلد، ومايا العذل، اللذين كانت لهما مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.







الهزاني

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لبرنامج الرياض آرت، المهندس خالد الهزاني إن احتفال نور الرياض يُحقق طموح العاصمة في تحويلها إلى معرض فني مفتوح، مُقدمًا للزوار التجارب الفنية المذهلة التي لا تُنسى.

ويشير إلى أن الاحتفال سيضم أعمالاً فنية وأنشطة متنوعة ضمن برنامج "الشراكة المجتمعية"، باعتباره منصّة للتبادل الفنّي والثقافي لتحقيق أهداف برنامج "الرياض آرت" ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد الثقافي في المملكة.



ويهدف احتفال "نور الرياض" لتنفيذ 1000 عمل فني في الأماكن العامة في العاصمة. ويُعدّ "ملتقى طويق للنحت" من مشاريع برنامج "الرياض آرت" الذي يشتمل على 12 مشروعًا.



يشار إلى أن النسخ الماضية من احتفال "نور الرياض" شهدت زيارة أكثر من 2,8 مليون زائر وحصدت 8 أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية.



هذا ويضم الاحتفال في نسخته الثالثة 44 جلسة حوارية و122 ورشة عمل و13 تجربة إبداعية وأكثر من1000 جولة إرشادية، وأكثر من 100 نشاط للعائلات.

ويمكن لزوّاره الوصول إلى كافة الفعاليات وحجز التذاكر المخصصة لكافة المراكز مجانًا عبر الموقع الرسمي للرياض آرت www.riyadhart.sa.