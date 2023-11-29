عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الأهلي، بغرامة مالية قدرها 60 ألف ريال سعودي، وذلك بسبب رمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة الفريق ضد الشباب.

عقوبة وطرد وغرامة
وأوقفت اللجنة، اللاعب محمد الشويرخ، قلب دفاع نادي الرياض، لأربع مباريات رسمية، بعد طرده أمام التعاون، في الجولة 14 من مسابقة الدوري، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 40 ألف ريال سعودي، موضحة أنه قام بـ"فعل عدواني" ضد حكم مباراة الرياض أمام التعاون.

وقررت اللجنة أيضا تغريم عبد الفتاح آدم، لاعب التعاون، 10 آلاف ريال إضافة إلى الإيقاف التلقائي بعد تعرضه للطرد المباشر بداعي اللعب العنيف في مباراة التعاون والرياض.

يذكر أن الهلال يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر، وذلك قبل الديربي المرتقب بين الفريقين بعد غد الجمعة في قمة الجولة الـ15.