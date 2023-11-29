إيلاف من الرياض: هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

كما هنأ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بالمناسبة نفسها.

وبرق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مهنئًا خادم الحرمين الشريفين بفوز المملكة العربية السعودية بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030.

وأعرب جلالته في البرقية عن أخلص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة وتتويجاً للإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في الميادين كافة وقدرتها على استضافة هذه الفعاليات العالمية وإنجاحها.

وأشاد في هذه المناسبة بأواصر العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما وصلت إليه من مستوى رفيع في جميع المجالات، متمنياً للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

إلى ذلك، هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في برقيتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030، معربًا عن خالص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير، ومشيدًا بما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدمٍ وتطورٍ مستمر على الصعد كافة.

من الكويت، هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بفوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030، مؤكدًا في برقيته أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية الشقيقة، ويجسد الثقة الكبيرة من قبل المجتمع الدولي بكفاءة المملكة العربية السعودية وإمكانياتها الكبيرة في تنظيم الفعاليات الدولية وباستضافة هذا الحدث الدولي المهم.

كذلك، هنأ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في برقية مماثلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالمناسبة نفسها.

وأبرق محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، للملك سلمان بن عبدالعزيز يهنئه بالفوز المستحق للمملكة العربية السعودية، ويعرب عن فخر بلاده واعتزازه والشعوب العربية كافة بهذا الفوز الكبير، الذي جاء نتيجة جهد وتميز القيادة الرشيدة في المملكة والجهات المختصة والشعب السعودي، لتقديم نسخة استثنائية قادرة على تنظيم هذا المحفل الدولي، وعلى استضافة ملايين الزائرين، واستخدام أحدث التقنيات العالمية.



وفي برقية مماثلة، هنأ عباس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالفوز المستحق، وأعرب له عن ثقته بأن تكلل هذه الفعالية الدولية المهمة بالنجاح والتوفيق.