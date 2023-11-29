وجهت القيادة الإماراتية أحر التهاني للقيادة السعودية على الفوز باستضافة معرض إكسبو 2030، مؤكدة أنه سيكون علامة فارقة في تاريخ المعارض العالمية

إيلاف من الرياض: هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والشعب السعودي بفوز المملكة العربية السعودية بتنظيم معرض إكسبو 2030 في الرياض.

نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض. التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 28, 2023

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة على منصة «إكس» أن إكسبو الرياض سيكون "علامة بارزة في تاريخ المعرض"، مضيفًا: "التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسّد الثقة العالمية بها، وبتوجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار".

كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس» أيضًا أن استضافة الشعب السعودي للعالم في 2030 "فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا"، مضيفًا: "نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار، الرياض الحبيبة، فوزها باستضافة إكسبو 2030. نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030".

نبارك لعاصمة الخير والمجد .. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030 ..

فرحة الشعب السعودي فرحتنا .. ونجاحهم نجاحنا ..… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 28, 2023

وتابع الشيخ محمد بن راشد : "فرحة الشعب السعودي فرحتنا ونجاحهم نجاحنا، واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا".

إلى ذلك، غرد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على منصة "أكس"، مهنئًا السعودية بالفوز باستضافة إكسبو 2030، وقال: "نحن واثقون بأن الرياض قادرة على إبهار العالم من خلال هذا الحدث الكبير".

نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية فوزهم باستضافة إكسبو 2030، ونحن واثقون من أن الرياض قادرة على إبهار العالم من خلال هذا الحدث الكبير ... مبروك للسعودية ومبروك لكل العرب. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 28, 2023

وكان المكتب الدولي للمعارض أعلن فوز ملف المملكة العربية السعودية، المقدّم لتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في الرياض. وحسمت الجمعية العامة للمكتب المنافسة لصالح الرياض خلال اجتماع عُقد في باريس، على حساب العاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية، إذ حازت السعودية 119 صوتاً، مقابل 29 صوتاً لكوريا الجنوبية، و17 لإيطاليا.

والجدير بالذكر أن دبي استضافت معرض إكسبو في عام 2020.