إيلاف: ألقى المغني الشهير إلتون جون كلمة أمام البرلمان البريطاني في حفل تكريم لتفانيه في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في المملكة المتحدة وخارجها.

تحدث النجم البريطاني إلى العشرات من المشرعين والناشطين في مجلس النواب الكبير بالبرلمان يوم الأربعاء.

وقال ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم، على موقع X: "تشرفت هذا المساء بالترحيب بالسير إلتون جون والاعتراف بمساهمته الاستثنائية في الحرب العالمية ضد فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز - شخصيًا ومن خلال مؤسسة إلتون جون للإيدز".

وأضاف أن "عمله يجسد التضامن واللطف الذي يميز إنسانيتنا المشتركة".

وفي المملكة المتحدة، قادت المؤسسة الخيرية مؤخرًا حملات لتوسيع برنامج حكومي تجريبي لاختبار الأشخاص الذين يزورون غرف الطوارئ في المستشفيات بحثًا عن فيروس نقص المناعة البشرية.

وبموجب البرنامج، الذي تم تقديمه مؤخرًا في لندن ومدن أخرى ذات انتشار مرتفع لحالات فيروس نقص المناعة البشرية، فإن أي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر ويخضع لفحص دمه في غرفة الطوارئ سيخضع أيضًا لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي بي والتهاب الكبد الوبائي سي، ما لم لقد اختاروا الخروج من الاختبار.

وحثت مؤسسة جون الخيرية الحكومة على توسيع نطاق الخدمة، التي يقول المسؤولون إنها كانت أساسية في اكتشاف المئات من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية التي لم يتم اكتشافها.

وقالت ديبورا جولد، الرئيسة التنفيذية للصندوق الوطني للإيدز، إن "الاختبار الروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية في أقسام الطوارئ مفيد بشكل خاص في العثور على الأشخاص الذين لن يخضعوا للاختبار لولا ذلك، ومعظمهم من المجتمعات المهمشة التي تخلفت عن التقدم الذي أحرزناه في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية".

وأكد مسؤولو الصحة يوم الأربعاء أنه سيتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل 46 قسمًا آخر للطوارئ، مما يساعد في الوصول إلى ما يقدر بنحو 4500 شخص في إنجلترا الذين يمكن أن يكونوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية غير المشخص.

وجاء حفل الاستقبال البرلماني لجون قبل اليوم العالمي للإيدز الذي يقام يوم الجمعة. وتأمل المملكة المتحدة في الوصول إلى مستوى الصفر من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في إنجلترا بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك أيضًا بمؤسسة جون للإيدز، قائلاً إنه سعيد بالاحتفال بعملها في البرلمان.



وقال سوناك للمشرعين: "لقد كان السير إلتون صوتًا قويًا للتغيير في المملكة المتحدة والعالم". "من خلال العمل الرائع الذي قامت به مؤسسة الإيدز، قام برفع مستوى الوعي بهذه القضية، وتقليل الوصمة وإنقاذ الأرواح".