إيلاف: فارق الفنان المصري أشرف عبد الغفور الحياة، الأحد، عن عمر 81 عامًا، أثر تعرضه لحادثٍ مروري أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

تم نقل الفنان وزوجته لمستشفى الشيخ زايد التخصصي فور وقوع الحادث، في محاولة لإنقاذه، لكنها باءت بالفشل، نتيجة توقف عضلة القلب، بينما لا تزال زوجته تتلقى العلاج في المستشفى.

صور لسيارة الفنان الراحل من مكان الحادث

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاته، ونعت نقيبها الأسبق من خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك وكتبت: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد.

كما نعته إبنته الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا إليه راجعون..

مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده ..

حتوحشني أوي يا حبيبي

توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا .

الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر

أرجوا قراءة الفاتحة والدعاء لأبي."

نبذة عنه

أشرف عبد الغفور الذي ولد عام 1942، بدأ العمل الفني في ستينيات القرن الماضي من خلال العرض المسرحي "جلفدان هانم"، ومن أبرز المسرحيات التي شارك فيها "سليمان الحلبي" و"ثلاث ليال" و"موتى بلا قبور" و"مصرع جيفارا"، ورغم شهرته الواسعة في المسرح والدراما التلفزيونية، جاءت مشاركاته السينمائية محدودة في أفلام مثل "رجال في المصيدة" و"الشوارع الخلفية" و"صوت الحب".

وحصل على فرصته الأكبر في التلفزيون، واشتهر بتقديم الأعمال التاريخية والدينية، فقدم شخصية ورقة بن نوفل في مسلسل "ساعة ولد الهدى"، والوليد بن عبد الملك في مسلسل "عمر بن عبد العزيز"، وموسى الهادي في "هارون الرشيد"، وجسّد الشخصية الرئيسية في "الليث بن سعد"، والحاكم تاندلا في "رياح الشرق".

ومن أعماله الاجتماعية مشاركته بشخصية الطوبجي في "زيزينيا"، واستمر عطاؤه الفني مع بداية الألفية، فقدم شخصية الشيخ حسن السداوي في مسلسل "فارس بلا جواد"، والإمام محمد عبده في "مصر الجديدة"، ومحمد نجيب في "أوراق مصرية"، و"غلوستر" في مسرحية "الملك لير"، والشيخ الحفني في "شيخ العرب همام".

وكانت آخر مشاركاته في مسلسل "رشيد"، الذي عرض في رمضان الماضي وقامت ببطولته ابنته الممثلة ريهام عبد الغفور، وانتهى من تصوير دوره في مسلسل "السر" المنتظر عرضه.

وقد تقلد الفنان الراحل منصب نقيب الممثلين مدة 3 سنوات من 2012 وحتى 2015.