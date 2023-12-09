إيلاف: يعود إحتفال "نور الرياض"، أكبر إحتفال للفنون الضوئية في العالم، بنسخته الثالثة، مضيئًا العاصمة الرياض بسلسلة من الأعمال الفنية حتى 16 ديسمبر 2023. يجمع الاحتفال أكثر من 120 عمل فني لأكثر من 100 فناناً، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والتجارب وورش العمل التي تناسب جميع أفراد العائلة.

ويُعد وادي نمار أحد مراكز الاحتفال الخمسة، ويشكل أهمية كبيرة في العاصمة نظراً لتاريخه وموقعه التراثي العريق، كما يعتبر وجهة رئيسية للزوار والسكان، ويتميز بشلالاته البديعة والمنحدرات الرائعة وجمال الطبيعة، التي توفر خلفية درامية للأعمال الفنية المعروضة.

5 تجارب ممتعة للاستمتاع بها في وادي نمار هذا الأسبوع:

• استكشاف تناغم الفن والطبيعة: استمتعوا في رحلة عبر المناظر الطبيعية المذهلة لوادي نمار المزينة بالمنشآت الفنية الرائعة. تقدم هذه الجولة الإرشادية اكتشاف تقاطع الفن والطبيعة والتجارب الحسية، مما يوفر اتصالًا أعمق بالأعمال الفنية الجذابة الموجودة في هذا المكان الخلاب. تقام الجولات في الساعة 7 مساءً، 8:25 مساءً و 9:50 مساءً بشكل يومي حتى تاريخ 16 ديسمبر.

• التأمل والاستبطان من خلال الضوء: تمتع بجولة فنية في وادي نمار واكتشف الأعمال الفنية المتنوعة، من المساحات التي تدعو للتأمل، والتدرج اللوني المستوحى من الطبيعة والأبواب المضيئة والمنحوتات الصخرية العملاقة. شاركنا في رحلة ساحرة للفن المعاصر. تقام الجولات في الساعة 7:30 مساءً، 8:40 مساءً و 9:50 مساءً بشكل يومي وتستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر.

• استكشاف الأعمال الفنية: استمتعوا بأكثر من 15 عملًا فنيًا تم إنتاجها من قبل مبدعين سعوديين وعالميين في وادي نمار.من "ابحث عني وسوف تجدني" لعبد الله العمودي إلى "مثقال ذرة من الضوء" لكريس ليفين و "نرتقي بارتقاء الآخرين"لمارينيلاسيناتوري. تتواجد الأعمال في وادي نمار بشكل يومي حتى تاريخ 16 ديسمبر.

• جداريات مضيئة: بإمكان الأطفال تعلُّم الفن الجداري من خلال ورشة عمل تفاعلية، لإنشاء لوحة جدارية تحتوي على رسومات باستخدام مجموعة ممتعة من الأدوات، والألوان الشمعية والأقلام المضيئة في الظلام. تقام ورشة العمل في الساعة 7 مساءً بشكل يومي حتى تاريخ 16 ديسمبر.

• الفن التوليدي (الرقمي): أمنحوا الأطفالكم نظرة إلى مستقبل الفن التوليدي من خلال ورشة تستكشف العلاقة بين الفن والتكنولوجيا. سيقوم المشاركون بالتقاط صور باستخدام أجهزتهم الذكية ثم سيقومون بسحب العناصر المثيرة باستخدام ورق الشفاف وأقلام التحديد والألوان والغرافيت. بعد ذلك، سيقومون بتصوير الصورة مرة أخرى ويعدلوا عليها باستخدام البرمجيات، مكررين هذه العملية حتى يتم تحويل الصورة الأصلية.تقام الورشة في الساعة 7 مساءً بشكل يومي وتستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر.

قائمة كاملة للأعمال الفنية المعروضة في وادي نمار:

فيفيان كاكوري (البرازيل) العالم الرابع

لوسيا كوخ (البرازيل) أقماع النزهة

مارينيلاسيناتوري (إيطاليا) نرتقي بإرتقاء الأخرين

منيرة القديري (الكويت) نصب تذكاري

أنجليكاماركول (بولندا) منطقة إيغوازو

باي تو - عبد الله كناني ومحمد الرويس (المملكة العربية السعودية) مخرج رقم 11

هناء الملي (المملكة العربية السعودية) رحلة عبر تموجات الرمال

عبد الله العمودي (المملكة العربية السعودية) ابحث عني وسوف تجدني

فايستديو (المملكة العربية السعودية) لا يزال من هنا

عزيز جمال (المملكة العربية السعودية) البياض بأعينهم

مضاوي القويز (المملكة العربية السعودية) ثريا

سليمان السالم (المملكة العربية السعودية) نفق

سلطان بن فهد (المملكة العربية السعودية) رؤى

كلوديا كومت (سويسرا) نصب تذكاري للغابات المختفية

كريس ليفين (المملكة المتحدة) مثقال ذرة من الضوء

ديانا ثاتر (الولايات المتحدة) مملكة برية.