إيلاف: تستعد الفنانة نينا مغربي لتصوير اخر حلقات برنامج "إكس فاكتور" والذي يعرض حالياً على تلفزيون دبي، وتقوم النجمة نينا مغربي بتقديم البرنامج الذي يقدم مواهب من جميع أنحاء الوطن العربي، و بجانب تقديمها للبرنامج تقدم نينا بعض الفيديوهات واللقاءات مع المشاركين والتي دائماً ما تسودها روح الفكاهة في الكواليس لتخرج المشاركين من الضغط قبل الخروج أمام لجنة التحكيم.

يذكر أن اخر أعمال نينا مغربي مسلسل "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيري، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالي حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وحكاية "ما تيجي نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.