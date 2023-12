إيلاف: قالت جينيفر أنيستون إن ماثيو بيري كان "سعيدًا" و"بصحة جيدة" في الأيام التي سبقت وفاته المفاجئة في أواخر أكتوبر.

"لقد أقلع عن التدخين.وكان في حالة جيدة. قالت أنيستون وعيونها دامعة لمجلة Variety في مقابلة نُشرت يوم الاثنين بينما أمسكت يدها النجمة ريس ويذرسبون التي شاركتها في بطولة مسلسل The Morning Show. وأكملت: "لقد كان سعيدًا – هذا كل ما أعرفه".

"كنت أراسله حرفيًا في ذلك الصباح، ماتي المضحك. لم يكن يتألم. لم يكن يكافح. كان سعيداً"

وأكدت الممثلة (54 عاما) أن شريكها المحبوب في بطولة مسلسل "الأصدقاء" لم ينتكس رغم ما قد يعتقده البعض في ضوء صراعه المستمر منذ سنوات مع إدمان المخدرات والكحول.

وشددت: "أريد أن يعرف الناس أنه كان يتمتع بصحة جيدة بالفعل، وتتحسن صحته. كان جاداً في سعيه للتعافي".

واضافت "أفتقده كثيرا. كلنا نفعل".

كما نسبت ممثلة "Murder Mystery" الفضل إلى بيري في منح شخصيته، تشاندلر بينج، طريقة محددة في التحدث من شأنها أن تحدد الدور.

وقالت للمجلة: "إن طريقته في التحدث خلقت عالماً مختلفاً تماماً أضاف شيئًا إلى فرحتنا."

توفي بيري في 28 أكتوبر غرقًا في حوض الاستحمام الساخن الخاص به. كان يبلغ من العمر 54 عامًا. ولم يتم الإعلان عن السبب الرسمي لوفاته لأن الطبيب الشرعي لا يزال ينتظر نتائج فحص السموم.

بعد أيام من وفاته المفاجئة، اجتمعت عائلة وأصدقاء نجم The Whole Nine Yards لإقامة حفل تأبيني خاص في مقبرة في لوس أنجلوس.

بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من دفنه، أشادت كل من أنيستون وزملائها بالنجم المشارك السابق في منشورات فردية.

"بالنسبة لماتي، كان يعلم أنه يحب أن يجعل الناس يضحكون. وكما قال بنفسه، إذا لم يسمع "الضحكة" فسيعتقد أنه سيموت"، شاركت أنيستون في تحيتها المؤلمة.

"حياته تعتمد حرفيا على ذلك. وقد نجح الصبي في فعل ذلك تمامًا. لقد جعلنا جميعا نضحك. ونضحك بشدة."