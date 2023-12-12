إيلاف: تشارك النجمة هدى المفتي بظهور مميز كضيفة شرف، خلال أحداث فيلم "شماريخ" مجسدة شخصية زوجة رؤوف (آسر ياسين)، حيث تدور الأحداث في إطار من الحركة والمطاردات، حول رؤوف الابن اللقيط الذي يسعى لاعتراف والده تاجر السلاح (خالد الصاوي) به، فيضطر للعمل معه في أعماله المشبوهة، ويكلفه بمهمة اغتيال ابنة أحد أعدائه، وهي المهمة التي تقلب حياة رؤوف رأساً على عقب.

"شماريخ" تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في شباك التذاكر في أول أيام انطلاقه في دور العرض السينمائية المصرية بعد أن شهد عرضه الأول بمهرجان البحر الأحمر ضمن برنامج روائع عربية، بحضور كامل بالقاعة الكبرى، حيث رُفعت لافتة كامل العدد وتم فتح قاعة إضافية لاستيعاب الجمهور، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، محمد ثروت والطفلة لافينيا نادر.

أحدث أعمال هدى المفتي السينمائية فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعاً 1919 للمؤلف أحمد مراد، والذي حقق إيرادات وصلت إلى 118 مليون جنيه مصري، ليحتل المركز الثاني لأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وشاركت هدى في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، أحمد مالك، سيد رجب ورزان جمّال، كما شاركت في بطولة فيلم "بحبك" من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ومع النجم محمد إمام شاركت هدى في بطولة فيلم "عمّهم"، إخراج حسين المنباوي وتأليف وسام صبري، وأخيرا جسدت دور البطولة في فيلم "حظك اليوم" مع كريم قاسم.

أما أحدث أعمالها الدرامية، فهو مسلسل "الصندوق" الذي نافس في موسم رمضان الأخير 2023، ويُعرض على منصة شاهد، وشاركت في بطولته مع علي قاسم وأحمد داش. سبقه مسلسل "تحقيق"، الذي يُعرض على منصة Watch It، ويشاركها بطولته أحمد مالك وتارا عماد، بالإضافة إلى النسخة العربية من مسلسل "سوتس" Suits مع آسر ياسين وأحمد داوود.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ هدى مسلسل "مفترق طرق"، وهو النسخة العربية من المسلسل الأميركي The Good Wife بطولة هند صبري، وإخراج أحمد خالد مرسي، وسيناريو وحوار وائل حمدي وشريف بدر الدين، ومن المقرر عرضه على شاهد. وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم من بينهم مي عمر، مايان السيد، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني وخالد أنور، ومن إخراج عثمان أبو لبن.