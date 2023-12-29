إيلاف: أولت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته السادسة، عناية خاصة بالأفلام الوثائقية، النابضة بتجارب وقصص انسانية نابعة من معاناة شعوب مختلفة، سواء ضمن برنامجها الخاص بدعم فلسطين، أو في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية.

فضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، كانت هناك أفلام "بوابة هوليوود"، "سبعة فصول شتاء في طهران"، "ق"، "إيكو"، "زينات"، "على قارب أدامان"، "كرورا"، "ليلة مظلمة"، "ماشطات"، "من عبدول إلى ليلى"، "ارتفاع عميق"، و"عدم الانحياز"، إلى جانب أفلام أخرى مدرجة في البرنامج الخاص، نخص بالذكر منها "وداعا طبريا" الذي كانت مشاركته الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



"بوابة هوليوود" (Hollywoodgate)

هو الفيلم الوثائقي الذي شهد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي، إخراج المصري إبراهيم نشأت، ابن أحد مشائخ الصحوة الدينية. يدخلنا الفيلم إلى عرين حركة "طالبان"، ويأخذنا في جولة مثيرة للغاية، حيث يمضي المخرج عاماً كاملاً وسط التنظيم الأخطر في أفغانستان، برفقة مولوي منصور، قائد القوات الجوية الذي عيّنته الحركة بعد سيطرتها على البلاد. نشاهد في هذه الرحلة، أو بالأصح نراقب كل التفاصيل اليومية للقائد في تعاملاته وعلاقاته مع الجميع.

يلقي الفيلم الضوء على حكايات ومرويات وجوانب غير معروفة عن "طالبان"، مما لا تنقله وسائل الإعلام، ويعرض في أحيان كثيرة مشاهد أشد رعبا مما يصل إلينا.

يثير الفيلم الكثير من الأسئلة ويقدم بعض الإجابات، قد نتفق أو نختلف معها. لكن ما يريد المخرج إيصاله بوضوح، أن أميركا هي التي صنعت بيديها هذه الجماعة الإرهابية، وتركت لها أسلحتها بعد خروج قواتها من أفغانستان المدمرة.

عن اسم الفيلم، "بوابة هوليوود"، يقول المخرج إنه اسم بوابة القاعدة التي أخلتها القوات الأميركية بعد انسحابها من أفغانستان، وقد قرر أن تكون مدخله إلى أحداث الفيلم الذي تدور وقائعه داخل شعاب حركة "طالبان".





"باي باي طبريا" (bye bye tiberias)



هو أحد أجمل الأفلام العربية هذا العام، وكان عُرض في مهرجان فينيسيا للمرة الأولى، ويدور حول مدينة طبريا الفلسطينية الساحلية الساحرة.

يروي الفيلم، وهو من إخراج لينا سوالم، حكايات أربعة أجيال من النساء الفلسطينيات في حيواتهن العائلية، راصداً ذاكرة الألم الفلسطيني وذكرياته، من خلال الرحلة الشخصية لكل امرأة. الفيلم خزان حنين وذكريات وآلام، وصور وفيديوهات، ورحلة لفتيات يبحثن عن الذات والسعادة في أنحاء العالم، وحين تعتقد الواحدة منهن أنها عثرت على سعادتها المنشودة، يروح الحنين يعصف بها للعودة إلى المكان الاول في طبريا.





"سبعة فصول شتاء في طهران" (Seven Winters in Tehran)

من إيران فيلم "سبعة فصول شتاء في طهران"، للمخرجة الألمانية شتيفي نيدرزول، الذي يدور حول إحدى أشهر القضايا الإيرانية المعاصرة، قضية ريحانة الجباري، ابنة التسعة عشر عاماً، التي عاملها القضاء باعتبارها قاتلة، لأنها طعنت رجلًا كاد أن يغتصبها، وكانت في حالة دفاع عن حياتها وشرفها.

تستعرض المخرجة خلال الفيلم مقاطع فيديو عن القضية، ورسائل كتبتها ريحانة في السجن، إلى شهاداتها الخلاّقة والواثقة التي دافعت فيها عن نفسها خلال المحاكمة، والتي حولتها إلى أيقونة مقاومة إيرانية في عصرنا الحالي.

عُرض الفيلم فى مهرجان برلين السينمائي 2023 وحصل على جائزة السلام وجائزة كومباس بريسبيكتف، وفي مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية 2023 ونال جائزة مسابقة FACT، إلى جائزة "النجمة الفضية" ضمن المسابقة الوثائقية لمهرجان الجونة السينمائي.