إيلاف: هي دائمًا إحدى ملهمات هوليود، فأنجلينا جولي دائمًا في مركز الاهتمام أينما ذهبت.

ومنذ انفصالها عن براد بيت، قبل أقل من عقد بقليل، نسبت إليها مواعدة أسماء كثيرة، لكن لم يكن يبدو أن جولي قد منحت الحب فرصة أخرى... حتى الآن.

ويبدو أن الوضع قد تغير بالنسبة لجولي التي ارتبطت في الماضي بمشاهير مثل ذا ويكند وبول ميسكال وديفيد ماير دي روتشيلد والآن نشرت مجلة أوجي صورا حصرية تربط بين الممثلة ومغني الراب والشاعر البريطاني أكالا وأسمه الحقيقي جيمس كينغسلي ماكلين دالي.

وقد شوهد بصحبة الممثلة في مناسبات أخرى، وفي الصور الأخيرة يمكنك رؤية النجمين يتقاسمان العشاء في ميلانو بإيطاليا مع فريق فيلم "ماريا". وبحسب أوغي، فقد وصل الاثنان معًا إلى المطعم وغادرا معًا أيضًا إلى الفندق.

ليست هذه هي المرة الأولى التي شوهد فيها أكالا وجولي معًا، حيث سافرا معًا في شهر مايو الماضي إلى جزيرة جامايكا لحضور مهرجان كالاباش الأدبي، بالإضافة إلى تقاسم الوقت معًا في الماضي لحضور حفلات موسيقية مثل تلك التي أقيمت عام 2021 لمصطفى أحمد واسمه الفني مصطفى الشاعر. ومع ذلك، لم يؤكد أي منهما العلاقة رسميًا.