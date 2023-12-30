إيلاف: قد يكون آدم درايفر هو النجم الرئيسي لفيلم فيراري، لكن بينيلوبي كروز تخطف الأضواء.

تلعب الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار دور لورا فيراري، التي لم تكن زوجة لصانع السيارات الشهير فحسب، بل شريكته في العمل. ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عنها، على الرغم من حياة زوجها الموثقة كثيرًا، والتي شكلت تحديًا لكروز والمخرج مايكل مان أثناء عملهما على الفيلم.

وقالت كروز لـ Entertainment Weekly: "لم يكن أحد يعرف شيئًا عن لورا". "لذا بدأنا في إجراء الأبحاث معًا. انتهى بنا الأمر بالبحث عن الأشخاص الذين يعرفونها، وحتى التحدث إلى الغرباء في الشارع، لأنه لم يُكتب عنها سوى القليل جدًا. لم يكن هناك فيديو أو تسجيل صوتي لها، لا شيء”.

تفاجأت الممثلة بأن "كل ما سمعته عنها هو أنها كانت مجنونة". كانت صعبة. لقد كانت ساحرة. كان الناس خائفين منها. لذلك قلت: علينا أن نتعمق أكثر ونرى من هي هذه المرأة حقًا. لقد أصبحت حاجة شخصية لمايكل ولي أن أعطيها صوتًا.

صحيح أن لورا غالبًا ما يتم ذكرها بإيجاز في القصص المتعلقة بإنزو، والتي تميل إلى التركيز أكثر على مسيرته المهنية في السباقات وأعمال السيارات. لكن فيلم فيراري يحاول تسليط المزيد من الضوء على رحلتها وحياتها الداخلية، أو على الأقل تفسير مان لها.

عندما يبدأ الفيلم في عام 1957، كانت هي وإنزو متزوجين بالفعل منذ عقدين من الزمن ولم يكن زواجهما في وضع جيد. لقد فقدوا للتو ابنهم الوحيد، دينو، ويتناوبون على زيارة قبره بشكل منفصل. بينما تلعب كروز على مزاج الشخصية الناري، فإنها تصور أيضًا حزنها كأم، وألمها عند اكتشاف علاقة إنزو مع لينا لاردي (شايلين وودلي)، ومخاوفها بشأن شركة فيراري.

وأضافت كروز: "لقد شعرت بهذه المرأة منذ اليوم الأول. إذا كانت لديها مثل هذه الشخصية الصعبة، فذلك بسبب خسارتها وألمها العميق، وكفاحها من أجل البقاء حتى نهاية اليوم كل يوم. إنها تمثل العديد من النساء حول العالم اللاتي ما زلن يعشن في أوضاع مشابهة جدًا اليوم".

ولدت لورا فيراري الحقيقية باسم لورا جاريلو، والتقت إنزو لأول مرة في عام 1921 في تورينو، حسبما ذكر ريتشارد ويليامز في موتور سبورت. كان إنزو يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت، وكانت أصغر منه ببضع سنوات، وتعمل كراقصة. تزوجا في عام 1923.

لورا فيراري (أقصى اليمين) في الصورة في سباق الجائزة الكبرى لبريطانيا العظمى عام 1960. برنارد كاهير- غيتي إيماجيس



وُلد طفلهما الوحيد، دينو (الاسم الحقيقي ألفريدو، على اسم والد إنزو وشقيقه)، في عام 1932. وعندما أعلنت لورا عن حملها لزوجها، أنهى مسيرته المهنية كسائق سباقات بعد أسابيع فقط.

تم تشخيص دينو لاحقًا بأنه مصاب بضمور العضلات دوشين وتوفي عن عمر يناهز 24 عامًا، وفقًا لصحيفة الغارديان.

تسبب هذا في النهاية في حدوث صدع في زواج فيراري. لكن إنزو كان قد وضع عينيه بالفعل على امرأة أخرى. يقال أنه كانت لديه علاقات متعددة، ولكن علاقته مع لينا لاردي كانت مهمة. بدأ بمواعدتها في نهاية العشرينيات من القرن الماضي، وفقًا لصحيفة الغارديان، وكانت علاقتهما الرومانسية طويلة الأمد. حتى أنه وضعها في منزل بالقرب من مارانيلو، حيث يقع مصنعه. والأهم من ذلك أنه أنجب منها ابنًا، بييرو، الذي ولد عندما كان دينو يبلغ من العمر 13 عامًا. عندما اكتشفت لورا هذا الأمر، من المفترض أنها اعتادت تعقب الصبي في مارانيلو، على عكس ما تم تصويره في الفيلم.

وبحسب ما ورد تسببت وفاة دينو أيضًا في جعل لورا أكثر انتقادًا لإنفاق الشركة والتدخل في الأعمال، مما تسبب بالطبع في حدوث احتكاك بينها وبين الموظفين. "من خلال محامٍ، كتب ثمانية من كبار المديرين إلى إنزو للشكوى من سلوكها. كتب ويليامز في موتور سبورت: "رد فيراري الغاضب بطردهم جميعًا".

تم الإبلاغ عن حالة أخرى لمدير المبيعات جيرولامو جارديني وهو يتجادل مع لورا. لم تعجبه مشاركتها في الشركة وكانوا "يتشاجرون كثيرًا". لقد هدد بترك الشركة، لكن إنزو طرده بدلاً من ذلك".

لم يكن الأمر كله سلبياً. وجد مان في بحثه أن لورا قدمت تضحية مالية للمساعدة في انطلاقة الشركة: "بدون أن تسأله، قامت برهن هدية الزفاف التي قدمها لها لبناء السيارة الأولى بسبب وديعة الـ 10 في المائة، لم يكن لديهم المال لشراء المكونات".

يدور الكثير من صراعها مع إنزو حول حقيقة أنه أعطاها نصف الأسهم في الشركة ويحاول استعادتها قبل صفقة مع فورد وفيات. وتقول إنه سيحتاج إلى أن يدفع لها نصف مليون دولار مقابل ذلك. يكتب ويليامز أن هذه الحبكة هي "خيال كامل"، حيث أن المفاوضات مع فورد وفيات لم تبدأ رسميًا حتى عام 1963. لكنها تعبر عن مكانة لورا في الشركة وقناعتها الراسخة. علاوة على ذلك، فقد وعدت إنزو بأنه لن يسمح لبييرو بأخذ اسم فيراري إلا بعد وفاتها.

توفيت لورا فيراري في عام 1978. وكانت لا تزال هي وإنزو متزوجين. ومن المؤكد أن إنزو أعطى لقبه لبييرو بعد وفاتها.