إيلاف: شهد حفل "ليلة نجمات العرب" الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بمنطقة بوليفار سيتي، تألق ستة من ألمع المطربات، في ليلة رأس السنة الميلادية 2024.


وضم الحفل كل من المصرية أنغام، واللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم، والإماراتية أحلام، والسورية أصالة نصري، والمغربية أسماء لمنور.
ومن بين اللقطات المميزة فيه تبادل أنغام ونانسي عجرم تقديم أغنيات بعضهما البعض في فقرة جمعتهما، إذ قدمت نانسي أغنية أنغام "بعتلي نظرة"، وقدمت أنغام أغنية رفيقتها اللبنانية "إحساس جديد" بعدما تألقت بغناء عملها الشهير "سيدي وصالك".

وبالمثل، فعلت إليسا وأصالة إذ قدمتا سوياً أغنية المطربة السورية "يمين الله"، بينما جمع ديو "ناويلك على نية" الفنانتين أحلام وأسماء لمنور.

وتغنت المطربة الإماراتية بأحد أعمال الفنانة اللبنانية الراحلة صباح خلال الحفل، وقدمت اللبنانيتان إليسا ونانسي ديو لأغنية الأخيرة "بتمون".

وافتتحت الفنانة اللبنانية إليسا الحفل، الذي شهد حضوراً جماهيرياً ضخماً، وقدمت أشهر أغنياتها وعلى رأسها "عيشالك" وسط تفاعل جماهيري كبير.

وتألقت النجمات كل منهن بأكثر من إطلالة خلال الحفل، كما ظهرن في أجواء عفوية وشهدت الكواليس صلح أصالة وأنغام بعد قطيعة دامت سنوات.