إيلاف: شهد حفل "ليلة نجمات العرب" الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بمنطقة بوليفار سيتي، تألق ستة من ألمع المطربات، في ليلة رأس السنة الميلادية 2024.

دويتو رائع بين الفنانة أنغام والفنانة نانسي مع تفاعل الحضور الكبير في #ليلة_نجمات_العرب 😍🎼



Angham and Nancy's performed a fantastic duet, with great audience interaction 😍🎼#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/oDqpPlwXM8 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2023



وضم الحفل كل من المصرية أنغام، واللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم، والإماراتية أحلام، والسورية أصالة نصري، والمغربية أسماء لمنور.

ومن بين اللقطات المميزة فيه تبادل أنغام ونانسي عجرم تقديم أغنيات بعضهما البعض في فقرة جمعتهما، إذ قدمت نانسي أغنية أنغام "بعتلي نظرة"، وقدمت أنغام أغنية رفيقتها اللبنانية "إحساس جديد" بعدما تألقت بغناء عملها الشهير "سيدي وصالك".

تابع البث المباشر لليلة موسيقية استثنائية مع مجموعة من أبرز نجمات العرب 🎼✨



Live Stream of a magical night with the top divas of the Arab world at #BlvdCity 🎼✨#ليلة_نجمات_العرب

⁦#BigTime⁩

⁦#RiyadhSeason https://t.co/V9AO2aPKFS — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2023

وبالمثل، فعلت إليسا وأصالة إذ قدمتا سوياً أغنية المطربة السورية "يمين الله"، بينما جمع ديو "ناويلك على نية" الفنانتين أحلام وأسماء لمنور.

وتغنت المطربة الإماراتية بأحد أعمال الفنانة اللبنانية الراحلة صباح خلال الحفل، وقدمت اللبنانيتان إليسا ونانسي ديو لأغنية الأخيرة "بتمون".

وافتتحت الفنانة اللبنانية إليسا الحفل، الذي شهد حضوراً جماهيرياً ضخماً، وقدمت أشهر أغنياتها وعلى رأسها "عيشالك" وسط تفاعل جماهيري كبير.

ظهور مميز لنجمات العرب وأداء يذهل كل الحضور في ليلة استثنائية بكل تفاصيلها 🎼❤️



An exceptional night with dazzling performances by Arab stars that mesmerized all audiences 🎼❤️#ليلة_نجمات_العرب#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/hCEK37LORN — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2023

وتألقت النجمات كل منهن بأكثر من إطلالة خلال الحفل، كما ظهرن في أجواء عفوية وشهدت الكواليس صلح أصالة وأنغام بعد قطيعة دامت سنوات.