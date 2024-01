إيلاف: شهد حفل "ليلة نجمات العرب" الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بمنطقة بوليفار سيتي، تألق ستة من ألمع المطربات، في ليلة رأس السنة الميلادية 2024.

دويتو رائع بين الفنانة أنغام والفنانة نانسي مع تفاعل الحضور الكبير في #ليلة_نجمات_العرب 😍🎼



وضم الحفل كل من المصرية أنغام، واللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم، والإماراتية أحلام، والسورية أصالة نصري، والمغربية أسماء لمنور.

ومن بين اللقطات المميزة فيه تبادل أنغام ونانسي عجرم تقديم أغنيات بعضهما البعض في فقرة جمعتهما، إذ قدمت نانسي أغنية أنغام "بعتلي نظرة"، وقدمت أنغام أغنية رفيقتها اللبنانية "إحساس جديد" بعدما تألقت بغناء عملها الشهير "سيدي وصالك".

