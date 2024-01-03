إيلاف: تحت شعار "أمسية تحت النجوم"، استقبل الفنان فؤاد عبدالواحد العام الجديد 2024 مع جمهور مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط أجواء احتفالية تخللها تفاعل كبير مع أغنيات ألبومه الجديد "فؤاد عبدالواحد 2024" الذي قدم مجموعة منها خلال الأمسية التي نظمها مركز الملك عبدالله المالي "كافد" بمناسبة قدوم العام الجديد.

واكد فؤاد عبدالواحد خلال الأمسية الغنائية أنه سعيد كونه متواجد مع الجمهور في المملكة لإستقبال العام الجديد، وقال: "نتطلع دائماً الى التفاؤل، ونعمل بطاقة ايجابية من أجل الإستمرار في محبة الجمهور الذي نحرص على تقديم له الأغنيات التي تليق بمسمعه الراقي"، وأضاف: "أنا سعيد بتفاعل الجمهور ومطالبتهم لأغنيات الألبوم الجديد "فؤاد عبدالواحد 2024" شاكراً حضورهم وتفاعلهم المفرح"، ووعد بالقادم الأفضل دائماً، وتمنى للعالم الأجمع كل أمنيات الخير والأمان والسعادة بالعام الجديد 2024.

وتنقل فؤاد عبدالواحد برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أرشيف أغنياته القديمة والجديدة، وسط هتافات من الجمهور مطالبين بالأغنيات تلوة الأخرى، الى جانب غنائهم معه المستمر حتى تم استقبال العام الجديد وسط أمنيات الخير والتفاؤل.

وقد تميزت "أمسية تحت النجوم" أنها حققت توافداً جماهرياً كبيرة، حيث تم نفاذ جميع التذاكر قبل الحفل بيومين والذي أعلنه مركز بيع التذاكر ومركز الملك عبدالله المالي "كافد" عبر حساباتهم الرسمية، ليسجلوا في نهاية العام 2023 وبداية العام 2024 أمسية طربية غنائية حققت الكثير من النجاح.

