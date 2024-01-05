إيلاف: احتفَت كل من "إيمج نايشن أبوظبي" و"ڤوكس ستوديوز" و"استوديوهات MBC" بإطلاق العرض السينمائي الأول لفيلم "حوجن" في الرياض، وذلك بحضور نجوم العمل وصُنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين، وكوكبة من وجوه المجتمع المدعوّين والضيوف... وعدد من المدراء والتنفيذيين في "مجموعة MBC" و"إيمج نايشن أبوظبي" و"ڤوكس ستوديوز".

تخلّل الاحتفالية التي أقيمت في " ڤوكس سينما" واجهة الرياض، مرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، قبل أن ينطلق العرض الخاص الأول للفيلم.

تستند قصة فيلم "حوجن" على الرواية الأكثر مبيعاً لإبراهيم عباس، وهو من إخراج ياسر الياسري، وبطولة براء عالم، العنود سعود، محسن منصور، نايف الظفيري، نور الخضراء، منصور آش، ومجدي القاضي، وآخرين. شارك في التأليف إبراهيم عباس وياسر الياسري وساره طيبة وحسام الحلوة.

وكان العرض العالمي الأول لفيلم حوجن قد أقيم في الأمسية الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، حيث حصدت الممثلة نور الخضراء جائزة النجمة الشابة الصاعدة (Young Rising Star) المخصصة لدعم الموهوبين عن جيل الشباب في قطاع السينما.

جدير بالذكر أن قصة الفيلم تدور حول مزيج من الأحداث الخيالية والرومانسية، حيث يعيش جنّي طيب (براء العالم) بين البشر في مدينة جدة المعاصرة، وتنشأ قصة رومانسية بينه وبين فتاة تدرس الطب البشري (نور الخضراء)، في موازاة اكتشافه لحقيقة نسبه الملكي، لتبدأ رحلته في مواجهة الشر لاستعادة حقّه، في ظلّ سعيه للحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر.

