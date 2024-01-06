إيلاف: كرمت هيئة الترفيه بالسعودية الفنان العراقي ماجد المهندس، خلال حفل "البرنس والعمالقة"، الذي يقام على مسرح محمد عبده - أرينا، بقيادة المايسترو مدحت خميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووجه ماجد الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، على هذا التكريم، كما وجه الشكر لشركة روتانا، وجمهوره، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يصف السعادة التي يعيشها في لحظات تكريمه.

وغنى المهندس أغنية "عطشان" التي طرحها في عام 2018، بعد مطالبة الجمهور بها وظل يردد كلماتها معه.

وبدأ ماجد المهندس الحفل بأغنية "ناقصك شي" وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي بالهتافات والصيحات، وهنأ ماجد الجمهور بالعام الجديد قائلا: "كل عام وانتم بخير وسعادة وحب وراحة بال".