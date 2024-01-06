إيلاف: كرمت هيئة الترفيه بالسعودية الفنان العراقي ماجد المهندس، خلال حفل "البرنس والعمالقة"، الذي يقام على مسرح محمد عبده - أرينا، بقيادة المايسترو مدحت خميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ليلة موسيقية يستمتع بها كل الحضور مع الفنان ماجد المهندس في ليلة البرنس والعمالقة

🎶 ❤️



Fans enjoying the music with Majid Al Mohandis at The Prince Night concert 🎶 #BigTime

#RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/Gt7mFhdpNZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 5, 2024

ووجه ماجد الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، على هذا التكريم، كما وجه الشكر لشركة روتانا، وجمهوره، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يصف السعادة التي يعيشها في لحظات تكريمه.

تكريم معالي المستشار تركي آل الشيخ للبرنس #ماجد_المهندس في ليلته وكلمات مليئة بالمحبة والشكر والثناء من البرنس ✨@majidalmohandis #ليلة_البرنس_والعمالقة



pic.twitter.com/u5xjdDlHYN — نوارھ المهندس 💚🇸🇦 (@No0oar777) January 6, 2024

وغنى المهندس أغنية "عطشان" التي طرحها في عام 2018، بعد مطالبة الجمهور بها وظل يردد كلماتها معه.

وبدأ ماجد المهندس الحفل بأغنية "ناقصك شي" وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي بالهتافات والصيحات، وهنأ ماجد الجمهور بالعام الجديد قائلا: "كل عام وانتم بخير وسعادة وحب وراحة بال".