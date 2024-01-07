إيلاف: لن تسمح كيلي كلاركسون لأطفالها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "على الإطلاق" أثناء إقامتهم معها.

وفي حديثها إلى مجلة People، قالت المغنية ومضيفة البرنامج الحواري النهاري الذي يحمل اسمها، قالت إنه على الرغم من أن طفليها، اللذين تشاركهما مع زوجها السابق براندون بلاكستوك، لا يزالان صغيرين، فإنها "أبلغتهما بأنها لن تسمح لهما بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق تحت سقفها”.

وتجادل بأن التواجد على منصات مثل X (المعروف سابقًا باسم Twitter) وFacebook وInstagram وTikTok "يمكن أن يكون صعبًا جدًا على الأطفال بشكل عام، ولكن بشكل خاص على الأطفال الذين يكون آباؤهم من المشاهير وتحت نظر الجمهور".

وهي تلتزم بالقواعد حتى لو خالفها بلاكستوك الرأي.

وتضيف: سألتني إبنتي: "حسنًا، ماذا لو سمح لي أبي؟" قلت لها: "حسنًا، أنت هناك أربعة أيام في الشهر. استمتعي بذلك. وأردفت كلاركسون لمجلة People: “وهو الآن لا يسمح لهم بذلك أيضًا”. "سوف أستمع إليهم عندما يكبرون، ولكن حتى يكون لديهم حجة قوية، فهذا الأمر مرفوض."

تعكس تعليقات كلاركسون تلك التي أدلت بها جنيفر غارنر في الربيع الماضي عندما أوضحت سبب إبقاء أطفالها بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت غارنر خلال ظهورها في برنامج Today: "لقد قلت لأطفالي للتو: أروني المقالات التي تثبت أن وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة للمراهقين، وبعد ذلك سنجري المحادثة". "ابحث عن دليل علمي لا يتطابق مع ما لدي والذي يقول إنه ليس جيدًا للمراهقين، ثم سنتحدث".

أما عن شعور أطفالها حيال ذلك، فقالت غارنر: “ابنتي الكبرى ممتنة. لدي طفلين آخرين، لذلك فلنطرق على الخشب. ونرى ما إذا كنت سأصمد حقًا أمامهم."