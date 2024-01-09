إيلاف: أكدت النجمة والمنتجة ريس ويذرسبون أن الموسم الثالث من مسلسل Big Little Lies أصبح قيد الإعداد رسميًا.

حيث قوبلت سلسلة HBO المحدودة بإشادة من النقاد وإعجاب المشاهدين منذ الحلقات الأولى، لدرجة أن الموسم الثاني حصل على الضوء الأخضر قبل انتهاء عرض الموسم الأول.

منذ ذلك الحين، طالب المشاهدون بموسم ثالث، لكن الأخبار على هذا الصعيد كانت نادرة... حتى الآن.

وكشفت ويذرسبون عن الخبر في مقابلة على السجادة الحمراء مع مجلة Variety في حفل توزيع جوائز Golden Globes يوم الأحد، موضحة: "نحن نعمل على ذلك. لقد عملنا أنا ونيك [نيكول كيدمان] عليه كثيرًا".

وفي وقت سابق، أكدت نيكول كيدمان، التي تنتج المسلسل أيضًا، أن هناك موسمًا ثالثًا قيد التنفيذ.

استند الموسم الأول إلى كتاب ليان موريارتي الذي يحمل نفس الاسم، حيث تتبع القصة مجموعة من النساء - لعبت دورهن ويذرسبون، وكيدمان، ولورا ديرن، وشايلين وودلي، وزوي كرافتز - اللاتي تورطن في تحقيق حول جريمة قتل حصلت في مونتيري-كاليفورنيا.

انضمت ميريل ستريب بعد ذلك إلى الموسم الثاني، لتعزز طاقم الممثلين المتميزين بالفعل في المسلسل.