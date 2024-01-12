إيلاف من القاهرة: بعد لفتها الأنظار في أعمال فنية درامية متنوعة انضمت الفنانة هاجر السراج لأبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة النجم خالد النبوي والتي تجسد دور إبنته من خلال الأحداث، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة تعيش نشاط فني ملحوظ حيث شاركت في أعمال درامية منها مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، يوسف عثمان، عبدالعزيز مخيون، وعصام عمر، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وغادة عادل وأمينة خليل وبسمة وأحمد داش، والعمل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

كما شاركت في بطولة مسلسل "حالة خاصة" أمام النجمة غادة عادل والفنان طه دسوقي ويعرض على منصة Watch it، حيث لفتت الأنظار بدور "رام الله" فتاة سورية درست المحاماه وتحاول أن تعيش حياة مستقرة وناجحة من خلال انضمامها لـ مكتب محاماه "أماني النجار".

"إمبراطورية ميم" مسلسل تليفزيوني مأخوذًا عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، ومن إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن بطولة النجم خالد النبوي، و يشارك في بطولته حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ.

وتنتظر الفنانة هاجر السراج عرض فيلم "مقسوم" المقرر عرضه في دور العرض السينمائي يوم 18 يناير الجاري، حيث تجسد من خلال الأحداث شخصية إبنه شيرين رضا، ويشارك في بطولته ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.



