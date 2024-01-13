إيلاف من بيروت: حلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة على برنامج "زمن" الذى تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة قناة LBCI. وتفاجئت الفنانة اللبنانية بطلب زواج مفاجيء.

حيث قام شاب يدعى ميشيل بطلب الزواج من النجمة اللبنانية على الهواء مباشرة خلال البرنامج وقدم لها خاتم الماس وباقة من الورد وهو الأمر الذى ادهش نوال التى لم تكن تصدق ما يحدث بالبرنامج.

وفى نهاية الأمر قررت الزغبي أن تعتذر له بطريقة لائقه دون أن تجرح شعوره، فأعادت له الخاتم وهي تقول: "رأيي أن تحتفظ بهذا الخاتم للإنسانة التي ستقضي معها بقية حياتك بالفعل".

وردت على راغدة بانها أقفلت موضوع الزواج نهائياً من حياتها.

وطلب الشاب من نوال إضافته على مواقع التواصل الإجتماعي لترد بالموافقة.