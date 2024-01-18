حققت أغنية Flowers للمغنية الأميركية مايلي سايروس نجاحًا فوريًا منذ لحظة إصدارها، والآن، بعد مرور عام، لا تزال تحقق ارقاماً جيدًة بشكل لا يصدق.

هذا الأسبوع، تصدرت الأغنية التصنيف الإذاعي للألحان التي تصل إلى أكبر جمهور في المحطات المعاصرة للبالغين في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمدة 37 أسبوعًا. مما منح سايروس مكانًا في كتب تاريخ بيلبورد.

مع حصول Flowers على أسبوعها السابع والثلاثين في المركز الأول على الرسم البياني المعاصر للبالغين، تجاوزت حامل الرقم القياسي السابق Maroon 5 . حيث تصدرت أغنية Girls Like You لفرقة البوب 36 اسبوعا في قائمة الراديو بين عامي 2018 و2019.

كانت سايروس تتجه ببطء نحو هذا الرقم القياسي لعدة أسابيع حتى الآن، لتصنع التاريخ مع كل اسبوع يمر.

أغنية Flowers هي الأكثر نجاحًا في عدد من مخططات Billboard الأخرى. فبالإضافة إلى القائمة المعاصرة للبالغين، تصدرت أيضًا على التصنيفين الآخرين Pop Airplay و Adult Pop Airplay. لا تزال حاليًا ضمن المراكز العشرة الأولى في القائمة الأخيرة.

سيطرت سايروس أيضًا على مخططات Hot 100 ومبيعات الأغاني الرقمية بأحدث نجاح لها.