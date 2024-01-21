يتذكر متابعو دراما المخدرات الشهيرة Narcos الإمكانات الكبيرة لإيزابيلا باوتيستا (تيريزا رويز).

كانت إيزابيلا حادة ومتعطشة للحصول على قطعة من مملكة "المسحوق الأبيض" التي كان يبنيها فيليكس غالاردو (دييغو لونا) في غوادالاخارا.

في بحر من الرجال المتهورين والمتفاخرين، كون إيزابيلا كانت غير مرئية بالنسبة لهم أصبح أعظم رصيد لها في إدارة عملية توزيع خاصة بها بهدوء، وذلك باستخدام عاملات التنظيف لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

لم يكن الخط الدرامي لإيزابيلا مختلفًا تمامًا عن الخط الدرامي لـ Griselda الذي من المقرر أن تبدأ منصة نتفليكس بعرضه خلالا أيام. على الرغم من أن غريسيلدا بلانكو الواقعية، التي تلعب دورها نجمة Modern Family صوفيا فيرغارا، تستخدم بدلاً من ذلك عاملات في مجال الجنس لصالح عصابتها المتشرذمة من بغال المخدرات.

Griselda هي قصة انتقامية. إنها قصة عن صعود ملكة المخدرات الحقيقية جريسيلدا بلانكو (صوفيا فيرغارا) إلى عرابة كارتل ميديلين. لكن هذه الحكاية ليست قصة فتاة بائسة انجرفت إلى العالم السفلي. بدلاً من ذلك، ما يقدمه المبدع إيريك نيومان هو نافذة على عقل امرأة شديدة الدقة والذكاء، عازمة على استعادة كل ما سُرق منها، حتى لو دمرت نفسها في هذه العملية. المسلسل سريع الوتيرة وجيد التمثيل، وهو وحشي ورائع ومليء بالدراما العالية. كل شيء يبدأ بهروب جريء.

تبدأ السلسلة المحدودة في أواخر السبعينيات في ميديلين، كولومبيا. من الواضح أن غريسيلدا المصابة والمصابة تندفع إلى الباب الأمامي لمنزلها المنسق جيدًا. تجري مكالمة هاتفية محمومة مع صديقتها كارمن (بولينا دافيلا) قبل أن تحزم حقيبتها وتوقض أبنائها أوزي (مارتن فاجاردو) وأوبر (خوسيه فيلاسكيز) وديكسون (أورلاندو بينيدا). عندما تهم بإخراج الأولاد من المنزل حاملين حقائب السفر، تخبرهم أنها ستطلق زوج أمهم وأنهم سينتقلون إلى ميامي.

غريسيلدا غير راضية عن العمل في مكتب الاستقبال في وكالة سفر صديقتها كارمن، والعيش في منزلها الصغير مع أبنائها الثلاثة. لم تردعها الوعود التي قطعتها لكارمن بشأن الخروج من لعبة المخدرات، وبدأت العمل على الفور لبيع كيلو الكوكايين الذي قامت بتهريبه إلى البلاد. عاقدة العزم على إعادة البناء لنفسها ولأطفالها، يصور العرض زعيمة الجريمة وهي ترسم خطة للحصول على السلطة الكاملة، مما يؤدي تلقائيًا إلى تكوين أعداء جدد بينما يصل المنافسون القدامى من مسقط رأسها للانتقام. ومع نمو إمبراطوريتها، لم تثق حتى إدارة مكافحة المخدرات في براعتها، على الأقل ليس في نسخة العرض. الضابطة الوحيدة التي حققت في جرائمها هي جون هوكينز (جوليانا أيدن مارتينيز).

ينتهي الأمر بهوكينز لتكون نظيرًا مثيرًا لجريسيلدا على الرغم من أن المرأتين نادرًا ما تشاركان الشاشة. تصبح الشخصية مهووسة بمطاردة غريسيلدا، حتى عندما تخوض معاركها الخاصة في مجال يهيمن عليه الذكور حيث لا أحد يأخذها على محمل الجد أيضًا.

مثل عدوتها اللدودة، يتعين على جون أن تشق طريقها إلى أعلى السلم القانوني على الرغم من كونها الأكثر موهبة بين الجميع. لا يركز مسلسل Griselda على مطاردة القط والفأر بينهما (على عكس Narcos وNarcos: Mexico) وبدلاً من ذلك تقضي وقتًا في تسليط الضوء على رحلاتهم الفردية. يؤدي التركيز على تلك الزوايا إلى زيادة حدة Griselda بدرجة كافية حتى تتمكن من شق طريقها. تغير تكتيكاتها عندما تواجه كراهية النساء، والعنف والترهيب.

بالنسبة لفيرغارا، التي تعمل كمنتجة تنفيذية في المسلسل والتي بنت مسيرتها المهنية في مجال الكوميديا، فإن مشاهدتها وهي تتحول إلى امرأة مضطربة وشرسة بشكل متزايد هو أمر يستحق المشاهدة - بما في ذلك مكياج الشخصية وأزياء السبعينيات.

في حين أن Griselda يضغط السنوات الثلاث التي قضتها في جنوب فلوريدا في فصول مدتها ست ساعات فقط، إلا أن المسلسل لا يضيع أي لحظة أو سطر من الحوار. لا توجد شخصية أو خيار غير مهم. تم قطع المشاهد بشكل حاد لدرجة أن المسلسل يسير بخطى مثالية.

بقدر ما يوضح المسلسل بعناية صعود غريسيلدا كمنقذ للمضطهدين، في الحلقة 5، "الفردوس المفقود"، والتي تقفز للأمام إلى عام 1981، فمن الواضح أن هذه الحياة المليئة بإراقة الدماء ومراقبة الشرطة وجنون العظمة الشديد قد حولتها إلى شخص آخر تمامًا.

بقصة شعر أقصر، وبشرة متضررة وأسنان مصفرة، أصبحت وحشًا يتغذى بالكوكايين في قلعة فخمة. إنها حلقة هذيانية من المقلق مشاهدتها تقريبًا، لكن السرد الفوضوي يكشف مدى السرعة التي يمكن بها للقوة والجشع أن تشوه الروح البشرية.

طاقم الممثلين بأكمله، بما في ذلك فيرغارا، ممتازون، وحتى مع أخطائه البسيطة، ينجح مسلسل Griselda بعرض مسيرة امرأة تتحول إلى حيوان مفترس بعد أن ظلت فريسة لفترة طويلة.

يمكن مشاهدة مسلسل Griselda على Netflix في 25 يناير الجاري.