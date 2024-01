إيلاف: أرملة فقدت زوجها حديثًا تصدم عندما تراه بعد أسبوعين فقط من جنازته، حيًا وبصحة جيدة - على كاميرا المربية الخاصة بها.

فهل تم قتله فعلا؟ أم أن هناك قوى أكثر قتامة في اللعبة؟

Fool Me Once مؤلف من 8 حلقات، وهو من بطولة ميشيل كيجان وريتشارد أرميتاج والفائزين بجائزة BAFTA عديل أختار وجوانا لوملي. ومن تأليف المؤلف الأكثر مبيعًا هارلان كوبن، وإخراج ديفيد مور الحائز على جائزة BAFTA عن مسلسلات (Outlander، The Last Kingdom) وقام بكتابة السيناريو داني بروكليهيرست الذي عمل أيضًا مع كوبن في سلسلة Safe وThe Stranger وStay Close، والتي كانت أيضًا مبنية على روايات كوبن.

يتبع المسلسل مايا ستيرن (ميشيل كيجان) وهي مدربة طيران سرحت من الجيش بعد حادثة ادت الى مقتل مدنيين بالخطأ، وتعيش حالة من الحزن بعد فقدان شقيقتها، وتحاول التصالح مع مقتل زوجها جو (ريتشارد أرميتاج). الذي لقي مصرعه رمياً بالرصاص على يد رجلين ملثمين حاولا سرقته.

بعد الجنازة، تقوم مايا بتثبيت كاميرا مربية لمراقبة ابنتها ليلي (ثيا تايلور مورغان) البالغة من العمر عامين، خلال غيابها عن المنزل، وتصدم عندما رأت زوجها في منزلها يلعب مع ليلي .

يقود المحقق الرقيب سامي كيرس (أختار) التحقيق في وفاة جو، وهو يتصارع مع أسرار خاصة به. يتسبب بحث مايا عن إجابات في صراعها مع حماتها القوية، جوديث (لوملي)، بينما تحاول ابنة أخت مايا آبي (جريفر) وأخوها دانيال (بيرت) اكتشاف الحقيقة بشأن ما حدث لكلير والدتهما. وفيما اذا كانت وفاة كلير وجو مرتبطة؟

وقد حققت السلسلة المكونة من ثمانية أجزاء نجاحًا عالميًا، حيث حصدت 61 مليون مشاهدة عالميًا في أول أسبوعين لها، ووصلت إلى المراكز العشرة الأولى في 91 دولة حول العالم.