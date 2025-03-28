إيلاف من لندن: ظهر العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث علانية لأول مرة، اليوم الجمعة، منذ معاناته من آثار جانبية لعلاج السرطان.

وشوهد الملك تشارلز (76 عاما) في سيارة في لندن، وألغى ارتباطاته لهذا اليوم بسبب "الآثار الجانبية المؤقتة" لعلاج السرطان التي "استدعت فترة قصيرة من المراقبة في المستشفى".

وشاهد حشد غفير، من عامة الناس ومصورين، الملك وهو يُغادر منزله قصر كلارنس هاوس في لندن حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا على طول شارع ذا مول باتجاه قصر باكنغهام. وكان جالسا في المقعد الخلفي لسيارة أودي سوداء، ولوّح بيده من النافذة، وابتسم، ولوّح للمهنئين.

ويُعتقد بأ الملك كان متوجهًا إلى منزله في هايغروف في مقاطعة غلوسترشاير وذلك بعد أن ألغى ارتباطاته يوم الجمعة بسبب "الآثار الجانبية المؤقتة" لعلاج السرطان.

وكان قصر باكنغهام صرح يوم الخميس أنه بعد "علاج طبي ومستمر للسرطان" يوم الخميس، عانى الملك من "آثار جانبية مؤقتة استدعت فترة قصيرة من المراقبة في المستشفى" وألغى زيارته إلى برمنغهام يوم الجمعة.

تشخيص السرطان

وكشف الملك في فبراير 2024 عن تشخيص إصابته بالسرطان وبدء العلاج. عاد إلى مهامه العامة في أبريل من العام الماضي، وأشارت مصادر في ديسمبر إلى أن علاجه سيستمر في عام 2025 وأنه "يسير في اتجاه إيجابي".

وُصفت هذه الحالة بأنها "مطبات طفيفة في طريق يسير في الاتجاه الصحيح"، حسبما ذكرت وكالة برس أسوشيتد برس نقلاً عن مصدر.

زار الملك عيادة لندن صباح الخميس، وسافر من وإلى المستشفى بالسيارة. لم ترافقه الملكة خلال إقامته القصيرة.

وقال السائح جوليان ماتي، البالغ من العمر 34 عامًا، إنه شعر "بالارتياح" لرؤية الملك بصحة جيدة، معترفًا بأنه "شعر بالفزع عندما سمعنا الخبر أمس".

وأضاف: "لقد جئنا إلى القصر اليوم لالتقاط الصور، لكننا لم نتخيل أبدًا أننا سنرى الملك. إن رؤيته مبتسمًا ويلوّح بيده يُشعرني بارتياح كبير".

وأضاف القصر الملكي في بيانه أن الملك "يود أن يُعرب عن اعتذاره لكل من قد يشعر بالإزعاج أو بخيبة الأمل نتيجة [إلغاء مواعيده]".

يشار إلى أن يوم الأربعاء، كان للملك يوم حافل بالأنشطة كعادته. فقد زار قصر سومرست هاوس في لندن، حيث أزاح الستار عن لوحة تذكارية، قبل أن يُقيم حفل استقبال في قصر باكنغهام في المساء.

وفي الأسبوع الماضي، قام أفراد العائلة الملكية أيضًا بزيارة إلى أيرلندا الشمالية استغرقت ثلاثة أيام.