إيلاف من بيروت: شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية، في أعقاب إنذار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي للسكان المتواجدين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وبشكل خاص في حي الحدث، طالبهم فيه بـ"الإخلاء الفوري" لمبانٍ قال إنها تقع على مقربة من منشآت تابعة لحزب الله، وفق تعبيره.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً منطقة الحدث، في تصعيد جديد للتوتر الأمني في المنطقة. وبحسب المعلومات الأولية، فإنّ الغارة استهدفت محيط أحد المباني في الحدث، بعد اقل من ساعة من توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارًا لسكان المنطقة بضرورة الإخلاء تمهيدًا لاستهداف الموقع.

وكان أدرعي قد وجه إنذاراً عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال فيه: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله".

#عاجل ‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

🔸لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله

🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه… pic.twitter.com/ezFT6kYSv6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 28, 2025

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

ويأتي هذا الإنذار بعد ساعات فقط من منشور آخر نشره أدرعي صباح الجمعة، أشار فيه إلى أن الجيش الإسرائيلي بصدد إصدار "إعلان عاجل موجه إلى سكان العاصمة اللبنانية بيروت" دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية آنذاك، ما أثار موجة من التكهنات والقلق في الأوساط اللبنانية.

بدوره، حذّر رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، مجددًا من خطورة تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مشددًا على ضرورة ضبط الأوضاع ومنع أي تصعيد قد يجرّ لبنان إلى مزيد من التوتر. وأجرى سلام اتصالًا بقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، للاطلاع على حقيقة التطورات الأمنية في الجنوب، وطلب منه التحرك السريع لإجراء تحقيقات شفافة لكشف الجهات التي تقف خلف عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة، والتي وصفها بأنها "غير مسؤولة وتهدد أمن لبنان واستقراره".