إيلاف من بيروت: توعّد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب بمقاضاة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في أعقاب اتهامها إياه بـ"تشويهها".

وأصدر حساب الطبيب اللبناني على الإنستغرام بياناً رد فيه على الواقعة، دون أن يذكر مباشرة اسم الإعلامية المصرية، لكنه أكد أنها ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية وادعت أنه قام بتشويه وجهها بعملياته التجميلية.

وشدّد البيان على أنّ ما صرحت به الإعلامية "سعيد" تضمن "كذباً" و"تضليلاً" ومعلومات مغلوطة.

كما نوّه بأنّه ستتم ملاحقة كل من روّج وأشاع وكل من تورّط بمثل "هذه الأخبار الكاذبة"، قانونياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وختم البيان بالقول إنه "سيتم تقديم كل الأدلة التي تفند ادعاءات الإعلامية المصرية".

ريهام سعيد تخرج عن صمتها

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد أحدثت ضجة واسعة بعد اتهامها الطبيب نادر صعب، صراحة، بتشويه وجهها.

وخرجت الإعلامية المصرية ببث مباشر عبر حسابها على الإنستغرام، مؤكدة أنها دخلت لإجراء عملية تجميل قبل نحو 11 أشهر لدى الدكتور نادر صعب، تسببت بتشويه وجهها، وأنها تتعالج منذ اربعة اشهر مع طبيب لبناني كبير آخر لإصلاح الضرر الذي لحق بها وانه وثق حالتها قبل ان يقوم بعلاجها.

لافتة إلى أنها "ليست محرجة من نشر صور توثق تشوّه وجهها على الملأ".

وزعمت أن صعب قام بتشويه جانبي عينيها؛ إذ تظهر خطوط العملية التجميلية بشكل صارخ، إلا أنها تقوم بإخفاء ذلك بمستحضرات التجميل، وفق تعبيرها.

وعمدت إلى إعادة نشر صورة تقارن بين وجهها قبل العملية وبعدها من حساب دكتور صعب على الإنستغرام، مشيرة إلى أن الصورة "مزيفة"، حيث قام الطبيب اللبناني بوضع صورة امرأة أخرى، للإيحاء بأنه قام بتحسين ملامحها لاحقاً. وهي الصورة التي عمد نادر صعب الى حذفها من حسابه لاحقاً.

وأعلنت عبر حسابها أنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضده، مشددة على أنها "ستجعله يترك الطب"، بدعوى أنه يقوم بإيذائها.

سعيد نشرت فيديو آخر على الإنستغرام اعربت فيه عن استيائها من الصحافة اللبنانية لأنها تقف بصف الدكتور نادر صعب معتبرة أنهم "تبعه" وأصحابه!