إيلاف من الرياض: كشفت نتفليكس عن تشكيلتها الجديدة من المحتوى للعام 2024، والتي تضم مجموعة واسعة من الأعمال المشوّقة، منها أعمال جديدة كليًا، وأخرى تعود بمواسم جديدة بعد أن كسبت قلوب الجمهور في مواسمها السابقة، بما في ذلك مجموعة متنوّعة من المسلسلات والأفلام من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت والأردن.

قدمت نتفليكس خلال رحلتها في المنطقة مسلسلات وأفلامًا عربية متميزة، استقطبت فيها الكثير من المواهب الناشئة والمعروفة، لتتيح لها فرصة سرد قصص أصيلة تعبر عن جوهر المنطقة وتلامس قلوب المشاهدين من حول العالم. وسوف تستمر في هذا النهج خلال العام الحالي.

نقدم لكم لمحة أولى عن تشكيلة متنوّعة من المحتوى المحلي هو الأفضل من نوعه في مجال الترفيه لهذا العام، والذي يشمل برامج تلفزيون الواقع والأعمال الدرامية المشوّقة والمسلسلات الشبابية، وقصص الحب الجميلة وغيرها الكثير.

كما تعود بعض من الأعمال المفضلة لديكم في مواسم جديدة ضمن قائمة العام الحالي:

"مدرسة الروابي للبنات" – الموسم الثاني (الأردن): في فصل جديد من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، تستقبل المدرسة العام الدراسي الجديد مع فصل يضم طالبات متفوقات ووجوهًا جديدة. المسلسل إنتاج فيلمزيون و من إبداع وإخراج "تيما الشوملي"، و كتابة وتأليف "تيما الشوملي" و"شيرين كمال" مع "إسلام الشوملي". ويطرح في موسمه الثاني الكثير من القصص والأسرار عن حياة طالبات من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويَعِد بالكثير من الأحداث المشوّقة والتحولات الكبيرة. ورغم تبدّل الأدوار وتصاعد التحديات والتقلّبات المفاجئة في العلاقات، يأتينا المسلسل بملامحه التي اعتدنا عليها ولاقت نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول.

"البحث عن علا" - الموسم الثاني (مصر): بعد النجاح الكبير للموسم الأول، تعود النجمة "هند صبري" لتؤدي دور"علا" في موسم جديد، مع النجم المتألق "ظافر العابدين". المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز". تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد. المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتوّلت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.

"مسامير جونيور" (السعودية): تعود الشخصيات المحببة التي تعرّفنا إليها في مسلسل "محافظة مسامير" إلى الشاشات هذا العام في فيلم الرسوم المتحركة "مسامير جونيور" بطرافتها البارعة وطابعها الفريد من الفكاهة. وفي هذا الفيلم المستوحى من المسلسل، سنرى نفس الشخصيات المحبوبة غريبة الأطوار وهم أطفال بعمر 6 سنوات، حيث يخوض "طرّاد" و"سلتوح" و"سعد" مغامرة شيّقة بحثًا عن الجنة بعد أن حذرهم مُدرّسهم من عواقب تصرفاتهم المؤذية كأطفال، ليتوصّلوا في نهاية المطاف إلى أن فعل الخير هو السبيل لتجنب مصير غير محبب. الفيلم من كتابة "عبد العزيز المزيني" وإخراج و"مالك نجر". ومن المقرر عرضه خلال العام 2024.

"الصفقة" – الموسم الثاني (الكويت): بعد نجاح hلموسم الأول، يعود مسلسل "الصفقة" في موسم ثانٍ على نتفليكس، بمشاركة نفس الوجوه المألوفة، وهي "منى حسين" و"روان مهدي" و"محمد المنصور" و"حسين المهدي" و"فيصل العمري" وآخرون. المسلسل من إخراج "جاسم المهنا" وإنتاج "عبدالله بوشهري"، وكتابة "نادية أحمد" و"آن سوبيل" و"آدم سوبيل" و"رولان حسن"، ويتناول قصة "فريدة" و"منيرة" اللتين نجحتا في شقّ طريقهما في سوق الأسهم الكويتي في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن هل تستطيعان مواصلة تقدمهما بعد أن أصبح لديهما موطىء قدم في العمل أم ستخسران كل ما ناضلتا لتحقيقه؟.

"دبي Bling"- الموسم الثالث – (الإمارات) – يعود البرنامج الواقعي العربي، الذي حقق شهرة عالمية في موسم ثالث مكوّن من 8 حلقات، لنغوص أكثر في حياة شخصياته التي عرفناها وأحببناها في المواسم السابقة، مع ظهور وجوه جديدة تنضم إلى أسرة "دبي Bling". في هذا الموسم أيضًا تستمر المواقف الدرامية المشوّقة وسنرى تكوّن علاقات جديدة واستمرار الطموحات اللامحدودة لشخصياته.

وإلى جانب هذه المواسم الجديدة من أعمالنا المفضلة، تقدم نتفليكس مجموعة من الأعمال الجديدة هذا العام، والتي ستثري مكتبة المحتوى الغنية للمنصة وتلامس قلوب المشاهدين وترتقي بتجربتهم الترفيهية لمستويات جديدة. ومن بين الأعمال الجديدة التي تنتظر المشاهدين خلال هذا العام:

"شهر زي العسل" (الكويت): فيلم رومانسي كوميدي يتناول قصة الزوجين "حمد" و"نور"، اللذين يجدان نفسيهما في زواج عاصف ينطوي على الكثير من المنعطفات غير المتوقعة. يستكشف الفيلم تعقيدات الحب وتأثير الفرص الثانية، ليأخذنا في رحلة جميلة عن الحب والحياة، ويطلعنا على ما يتعرض له الزوجان من مواقف غريبة ناجمة عن سوء الفهم أو اكتشاف الاختلافات الشاسعة بينهما. الفيلم للكاتب "إياد صالح"، من بطولة "نور الغندور" و"محمود بوشهري"، ومن إخراج "إيلي السمعان". ومن المقرر عرضه على نتفليكس قريبًا.

"بسمة" (السعودية): هو فيلم سعودي جديد من إنتاج نتفليكس، وهو أول عمل إخراجي للنجمة السعودية الشابة "فاطمة البنوي". يتطرق الفيلم لموضوع حسّاس ومختلف، ألا وهو الصحة النفسية. والجدير بالاهتمام هو أن "البنوي" ستلعب دور بطلة الفيلم "بسمة"، إلى جانب كتابتها وإخراجها له. يتناول الفيلم قصة شابة سعودية تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة.

"موعد مع الماضي" (مصر): يضم المسلسل كوكبة من النجوم، حيث يشارك النجمان "محمود حميده" و"آسر ياسين" كلًا من "صبا مبارك"، "شريف سلامة"، "شيرين رضا"، "ركين سعد"، "محمد ثروت"، "محمد علاء"، "تامر نبيل" و"هدى المفتي". المسلسل من إخراج "السدير مسعود" وكتابة "محمد المصري". ومن المقرر عرض المسلسل المكوّن من ثماني حلقات هذا العام، ويتناول قصة "يحيى" وسعيه للانتقام لمقتل شقيقته "نادية" إثر ما يبدو وكأنه حادث عرضي. المسلسل من إنتاج Charisma Group ، وتولى الإنتاج التنفيذي "محمد مشيش".

"الحب أعمى، حبيبي" (الإمارات): يأتي هذا البرنامج إلى العالم العربي، وتقدمه "إلهام علي" و"خالد صقر". إذ تتبع هذه التجربة الاجتماعية الفريدة قصص مجموعة من العزّاب، من مختلف أرجاء المنطقة ويقيمون في الإمارات، وهم يخوضون رحلة للبحث عن الحبّ وعن شخص يتقبلهم على طبيعتهم، فهل من الممكن لهم أن يختاروا شريك حياتهم من دون رؤيته على الإطلاق؟ سيمرّ هؤلاء بفترة التعارف والخطوبة لتوثيق علاقاتهم، ومن ثم التخطيط لزفافهم، كل ذلك من دون رؤية الشخص الآخر. ومع اقتراب موعد الزفاف، يبرز السؤال الأهم: هل الحب أعمى فعلًا؟ وهل سيتم هذا الزواج؟ أم أن هناك عوامل أخرى من بينها رؤية بعضهم بعضًا فعليًا، ستؤثر على قراراتهم وستكون السبب في إلغاء الزواج؟



