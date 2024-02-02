إيلاف من مانهاتن: افتتحت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي مقهى "نوهو" (Noho cafe) في تعاون مع EatOffBeat، وهي منظمة غذائية لها موقع في سوق تشيلسي، توظف لاجئين وساعدت في إطلاق الحياة المهنية لطهاة مثل نسرين رجالي.

يتميز هذا الموقع بقائمة خاصة، حيث يقدم القهوة التركية والشاي المغربي، بالإضافة إلى "الوجبات الخفيفة والمخبوزات الطازجة من قبل طهاة ينحدرون حاليًا من سوريا وسريلانكا وفنزويلا والسنغال". يقول المتحدث الرسمي.

يقع المقهى داخل Atelier Jolie، وهو متجر غالي الثمن ومساحة للفنون، افتتحته الممثلة مؤخرًا، لتستحوذ على ما كان في السابق منزل واستوديو الرسام جان ميشيل باسكيات. يقع مقهى Atelier Jolie في 57 شارع جريت جونز، بالقرب من Bowery.