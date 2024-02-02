إيلاف: تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الترند عبر منصة "إكس" فور طرحها لأغنيتها المصورة الجديدة "بحكي عنك"، وهي من إنتاج Umusic، كلمات وألحان عمرو الشاذلي الذي شارك بالتوزيع مع عمرو المصري، وميكس وماسترنغ لعمرو الخضري.

وتميّزت الأغنية باللون الرومانسي الذي انعكس في الكليب بعدسة سعيد محمد الذي اختار أن تصوّر مشاهد تحت زخّات المطر في العتمة، وهي محاطةً بمجموعة من الرجال "الغرباء" من دون أن يعني أحدهم لها شيئاً، لأن اشتياقها هو لحبيبها الغائب فقط.

ويقول مطلع الأغنية: "لو شوفت إزاي أنا بحكي عنك للغريب كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني كنت هترجعلي وماتسيبليش أيام توجّعني كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب”.

واختارت نوال إطلالة من تصميم صادق ماجد، إذ ظهرت بفستان قصير باللون الأسود، من دون أكمام ومرصع بالكامل بأحجار الشوروفكسي.

وإعتمدت إطلالة الـ "Wet look" التي نفذها مصفف الشعر فيكتور كيروز، والمكياج الهادئ بالألوان الترابية، الذي اعتمده جاك جرجيس وجاء ملائماً لأجواء الشتاء البارد .