بعد 30 عامًا، يترك سام واترستون مسلسل Law & Order، مع بث آخر حلقة له في 22 شباط (فبراير).

أعلن ووترستون في 2 شباط (فبراير) أنه سيتنحى عن دوره كالمدعي العام جاك مكوي في مسلسل Law & Order بعد أكثر من 400 حلقة.

وقال الرجل البالغ من العمر 83 عاماً في تصريح لـموقع !E: "لقد حان الوقت بالنسبة لي للمضي قدماً واصطحاب جاك مكوي معي،هناك حزن في الرحيل، لكني أشعر بالفضول الشديد بشأن القتدم. الممثل لا يريد أن يسمح لنفسه بالراحة أكثر من اللازم."

كما شكر المعجبين ومبدع العرض ديك وولف على دعمهم خلال سلسلة NBC "المستمرة والمذهلة على المدى الطويل".

انضم واترستون إلى فريق التمثيل لأول مرة في عام 1994 وكان مع المسلسل حتى انتهى عرضه الأصلي في عام 2010. وعاد لإحيائه في عام 2022.

على مدار عقوده الطويلة مع المسلسل، تم ترشيحه لثلاث جوائز إيمي وواحدة من جوائز غولدن غلوب و11 جائزة من نقابة ممثلي الشاشة. حصل على جائزة SAG للأداء المتميز لممثل في مسلسل درامي عام 1999.

ومع ذلك، فإن طاقم الممثلين في مسلسل Law & Order - هيو دانسي، وكامرين مانهايم، وأوديليا هاليفي، ومهكاد بروكس، وريد سكوت - لن يظلوا بمفردهم لفترة طويلة. وسط رحيل واترستون، سينضم توني جولدوين إلى العرض في دور المدعي العام الذي لم يذكر اسم شخصيته في العمل بعد، مما يساعد على مواصلة سرد قصص نظام العدالة الجنائية.

على الرغم من أن جولدوين معروف أكثر بدور الرئيس فيتزجيرالد جرانت في مسلسل Scandal الذي عرض من عام 2012 إلى عام 2018، إلا أنه حصل اشتهر بدوره في فيلم Ghost في التسعينيات مع ديمي مور، وطرزان في عام 1999، والفيلم المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2023 أوبنهايمر.