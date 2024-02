إيلاف من أبوظبي: أحيا المغني البريطاني ستينغ، حفلاً لا ينسى أذهل الجمهور في أبوظبي يوم 3 فبراير في رابع أمسيات "ليالي السعديات".

انطلق الحفل بأغنية "Mesage in a bottle"، حيث أبهر الفنان الحائز على 17 جائزة جرامي الجمهور بمختارات من أفضل أعماله مثل "If I ever lose my faith in you"، و"English man in New York"، و"Every little thing she does is Magic" وغيرها من مسيرته اللامعة.

وتتواصل حفلات "ليالي السعديات" على مدار 3 أشهر في الهواء الطلق فوق مسرح خارجي مفتوح وسط الإطلالات الخلابة على جزيرة السعديات ومعالمها، بمشاركة كوكبة من ألمع الفنانين العرب والعالميين.

وتستضيف الفعالية ضمن حفلاتها المقبلة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في 10 فبراير، والمطربة الأميركية أليشيا كيز في 17 فبراير، والمطرب الويلزي توم جونز في 1 مارس، والمطرب ومؤلف الأغاني الأميركي جون ليجند في 2 مارس.